45-летняя актриса Холли Мэри Комбс показала первые фото со свадьбы

Голливудская актриса Холли Мэри Комбс, наиболее известная по роли Пайпер в сериале "Все женщины – ведьмы", вышла замуж за ресторатора Майка Райана. В сети звезда показала первые фото с волшебной церемонии.

По данным западных СМИ, свадьба Холли Мэри Комбс и Майка Райана состоялась в воскресенье, 8 сентября. Пара организовала церемонию в заповеднике в штате Калифорния. Сейчас влюбленные поделились первыми кадрами, сделанными на их роскошной свадьбе.

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Согласно кадрам, опубликованным в инстаграм, 45-летняя Холли Мэри Комбс пошла к алтарю в платье персикового оттенка. Хотя актриса уже в третий раз идет к алтарю, она все же не отказалась от традиционной фаты и тиары. Во время фотосессии звездная невеста добавила современности своему образу, примерив с подружками джинсовые куртки.

В то же время жених, как и его друзья, предстал в черном классическом костюме. А вот подруги Холли Мэри Комбс пришли на церемонию в черных платьях разного кроя и фасона. Вероятно, это было одной из просьб невесты.

Известно, что на церемонию приехали только самые близкие друзья и родственники пары. Однако звезда не забыла и о своих коллегах по сериалу "Все женщины – ведьмы". На празднике присутствовали актеры Брайан Краузе и Дрю Фуллер, сыгравшие ее мужа и сына.

Что известно про личную жизнь Холли Мэри Комбс?Актриса Холли Мэри Комбс имеет достаточно насыщенную личную жизнь. Впервые она вышла замуж в 1993 году. Избранником ее стал актер и модель Брайан Трэвис Смит. Однако через 4 года супружеской жизни пара решила развестись.



Вторым мужем Холли Мэри был работник на съемочной площадке "Все женщины – ведьмы" Дэвид Донохо. Пара уже имела отношения, поэтому во время встречи их чувства возобновились, а в 2004-м беременная актриса обменялась с любимым обетами. За 7 лет брака у них родилось трое детей. В ноябре 2011-го Холли Мэри Комбс в очередной раз стала холостячкой.



С ресторатором Майком Райаном она встречалась в течение трех лет. Холли Мэри получила предложение выйти замуж еще в 2017-м, однако долго не решалась в третий раз пойти к алтарю. Однако 8 сентября 2019 года пара таки обменялась клятвами, а поклонники актрисы подшучивают, что только беременность могла заставить ее одеть свадебное платье. Пока сама Холли Мэри Комбс не комментирует этих предположений.