4 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 сентября в народном календаре отмечается день Агафона. Этот день несет в себе негативную энергетику, поэтому надо быть достаточно осторожным в своих высказываниях и действиях.

Именины сегодня празднуют: Роза.

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Народные приметы на 4 сентября

– 4 сентября выдался солнечный день – хорошая погода продержится еще месяц.

– Уродились орехи, а грибов очень мало – будет холодная и снежная зима.

– Если паутина прилипает к растениям – к теплу.

– Мало паутины – к сухой осени.

Что можно делать 4 сентября

1. В этот день нужно молиться о защите от болезней и сглаза. Молитва помогает вылечить болезни глаз.

Что нельзя делать 4 сентября

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.