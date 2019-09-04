4 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 сентября в народном календаре отмечается день Агафона. Этот день несет в себе негативную энергетику, поэтому надо быть достаточно осторожным в своих высказываниях и действиях.
Именины сегодня празднуют: Роза.
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Народные приметы на 4 сентября
– 4 сентября выдался солнечный день – хорошая погода продержится еще месяц.
– Уродились орехи, а грибов очень мало – будет холодная и снежная зима.
– Если паутина прилипает к растениям – к теплу.
– Мало паутины – к сухой осени.
Что можно делать 4 сентября
1. В этот день нужно молиться о защите от болезней и сглаза. Молитва помогает вылечить болезни глаз.
Что нельзя делать 4 сентября
1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.
Источник: LifeStyle 24
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