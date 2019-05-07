50-летняя Дженнифер Энистон обнажила грудь для глянца: пикантные фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 50 лет может похвастаться стройной фигурой и отличным стилем. И на днях звезда сумела с легкостью взбудоражить сеть, снявшись для глянца топлес.

Дженнифер Энистон согласилась на горячую съемку для нового выпуска американского Harper's Bazaar. Автором фотографий был британский фотограф Алекси Любомирски. Перед его камерой актриса предстала в мини-шортах, колготах и туфлях на каблуках. При этом Дженнифер Энистон прикрыла обнаженную грудь руками, что выглядело очень игриво. По словам актрисы, во время этой провокационной съемки ей не стыдно было стоять обнаженной.

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Я думаю, что наши тела – прекрасны. И надо чувствовать себя комфортно в них, независимо от того, какого вы возраста. Не должно быть никакого стыда или неловкости,

– отметила Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон обнажилась перед камерой / Harper's Bazaar

Кроме этого, голливудская актриса примерила пикантные платья, которые подчеркивали ее роскошную фигуру, и купальник. Соблазнительная Дженнифер Энистон призналась в интервью журналистам, что в 50 лет она немалое внимание уделяет своим формам и посещает спортивный зал несколько раз в неделю.

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"Я чувствую себя обычной Джен. Правда, порой я уже не могу вскакивать с дивана, как раньше. У меня было несколько травм колена. Иногда вы хотите сделать что-то быстрее, но ваше тело говорит: "О, нет, не надо". В основном же мое тело чувствует себя лучше, чем когда-либо. Я тренируюсь 4 или 5 дней в неделю. Часто занимаюсь со своим любимым тренером по боксу Лейоном. Именно он помог мне полюбить фитнес, от которого я раньше никогда не была в восторге. Теперь я жду каждую тренировку", – рассказала Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон на страницах нового выпуска Harper's Bazaar

Не избежала актриса и вопроса о личной жизни. После разводов с Брэдом Питтом и Джастином Теру она откровенно рассказала, каким мужчинам отдает предпочтение. По словам Дженнифер Энистон, для нее главное – уверенность избранника, доброта и щедрость.

"Мне нравятся молодые люди с чувством юмора и с сильным чувством собственного достоинства. Главное – это уверенность в себе, доброта, щедрость. И чтобы в его окружении были хорошие люди. Я верю в понятие родственных душ. И не думаю, что это только один человек. Скорее, у каждого есть скопление таких родственных душ", – добавила Дженнифер Энистон.