62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

Голливудская актриса Шэрон Стоун в своем 62-летнем возрасте дает фору младшим за себя коллегам. Свою красоту главная героиня фильма "Основной инстинкт" продемонстрировала в новой фотосессии для глянца Vogue Deutsch.

В майском выпуске именитого издания Шэрон Стоун появилась на обложке глянца в бронзовом костюме и классической белой рубашке. Визажисты сделали актрисе легкий естественный макияж и оставили волосы чуть взъерошенными.

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Автором фотосессии выступила фотограф Лиз Коллинс. Для Шэрон Стоун выбрали классические, сдержанные образы, которые лишь дополняли ее прекрасную физическую форму.



Шэрон Стоун предстала на обложке глянца / Vogue Deutsch

На фотографиях актриса предстала в минишортиках, в которых заметны ее худые ноги. Не побоялась Стоун также сфотографироваться в рубашке без белья.



Шэрон Стоун демонстрирует прекрасную физическую форму / Vogue Deutsch

Как известно, Шэрон давно занимается йогой и спортом, благодаря чему всегда выглядит подтянутой в своих формах.



62-летняя Стоун предстала в минишортах / Vogue Deutsch

Перед камерой звезда появилась также в черном смокинге, который дополнял широкий бант белоснежной рубашки, на других фотографиях актриса примерила плащ с принтом зебры.



Шэрон Стоун в классическом смокинге / Vogue Deutsch



Шэрон Стоун в трендовом плаще / Vogue Deutsch



Стоун поражает стройными ногами / Vogue Deutsch