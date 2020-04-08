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62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

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Шэрон Стоун / Vogue Deutsch

Голливудская актриса Шэрон Стоун в своем 62-летнем возрасте дает фору младшим за себя коллегам. Свою красоту главная героиня фильма "Основной инстинкт" продемонстрировала в новой фотосессии для глянца Vogue Deutsch.

В майском выпуске именитого издания Шэрон Стоун появилась на обложке глянца в бронзовом костюме и классической белой рубашке. Визажисты сделали актрисе легкий естественный макияж и оставили волосы чуть взъерошенными.

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Автором фотосессии выступила фотограф Лиз Коллинс. Для Шэрон Стоун выбрали классические, сдержанные образы, которые лишь дополняли ее прекрасную физическую форму.


Шэрон Стоун предстала на обложке глянца / Vogue Deutsch

На фотографиях актриса предстала в минишортиках, в которых заметны ее худые ноги. Не побоялась Стоун также сфотографироваться в рубашке без белья.


Шэрон Стоун демонстрирует прекрасную физическую форму / Vogue Deutsch

Как известно, Шэрон давно занимается йогой и спортом, благодаря чему всегда выглядит подтянутой в своих формах.


62-летняя Стоун предстала в минишортах / Vogue Deutsch

Перед камерой звезда появилась также в черном смокинге, который дополнял широкий бант белоснежной рубашки, на других фотографиях актриса примерила плащ с принтом зебры.


Шэрон Стоун в классическом смокинге / Vogue Deutsch


Шэрон Стоун в трендовом плаще / Vogue Deutsch


Стоун поражает стройными ногами / Vogue Deutsch

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд Шерон Стоун
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