Актер Николас Кейдж решил расстаться с 23-летней женой: детали

41 Читати новину українською
Николас Кейдж развелся
Николас Кейдж развелся / amedpost.com

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж в 55 лет решил покончить с холостяцкой жизнью и в четвертый раз пойти под венец. Его избранницей стала 23-летняя визажистка Эрика Койке. Однако брак пары продлился всего 4 дня.

Как сообщают инсайдеры журнала People, 25 марта счастливый Николас Кейдж и его возлюбленная Эрика Койке официально зарегистрировали свои отношения. Голливудская пара отказалась от пышной церемонии и вышла замуж в Лас-Вегасе. Однако не прошло и 4 дней, как Николас Кейдж решил отменить брак, подав в суд соответствующие документы.

Читайте также: 55-летний Николас Кейдж женится на 23-летней визажистке, – СМИ

По словам очевидцев, в день бракосочетания актер был пьян. Николас Кейдж кричал на весь зал, бывший бойфренд Эрики – наркодилер, поэтому она с легкостью отнимет у него все состояние после свадьбы. Сама же невеста была смущена от таких заявлений и пыталась успокоить любимого.

Она говорила ему: "Я не прошу тебя жениться", – рассказал очевидец.

Поскольку Николас и Эрика вели себя очень громко, их отвели в отдельное помещение, где и зарегистрировали брак. Почему актер решил отменить свое решение после 4 дней – пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Это не первый Николас Кейдж пошел к алтарю. Первой женой актера была Патриция Аркетт. Пара расписалась в 1995 году, а уже через 6 лет объявила о разводе. Следующей любимой, с которой Николас Кейдж женился, была Лиза Мария – дочь легендарного певца Элвиса Пресли. Официально влюбленные расстались в 2004-м. Впоследствии голливудский актер имел длительный роман с официанткой Элис Ким, но в 2016 году они разошлись. Пара имеет 12-летнего сына Кал-Эла Коппола.

После такой серии разводов сторонники Николаса Кейджа не ожидали, что он решится на еще одну свадьбу. Однако актер сумел их поразить новостью о свадьбе и рекордно быстром разводе.

blog_ava
Какие сценарии для Порошенко, Тимошенко и Зеленского готовит Россия?
сегодня
1461
Теги: Новости LifeStyle Звездные разводы Голливуд LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
186
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1874
Lviv Fashion Week впечатляет! Топ-5 коллекций, которые заставят затаить дыхание
27 марта 21:06 Lviv Fashion Week впечатляет! Топ-5 коллекций, которые заставят затаить дыхание
Анастасія Манюхіна 218
Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
27 марта 20:50 Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
258
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
27 марта 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 2410
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук