24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Актриса Барбара Брыльска опровергла информацию о борьбе с онкологией

- Читати новину українською
Актриса Барбара Брыльска / Фото из открытых источников

Сегодня, 23 марта, в СМИ появилась информация о том, что легендарная звезда советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска борется с онкологией. Однако знаменитость опровергла эту информацию и заявила, что у нее нет рака.

Средства массовой информации писали о том, что у Барбары Брыльской диагностировали рак языка, но она никому не рассказывает о состоянии здоровья. Теперь звезда опровергла эти слухи и заявила, что никакой онкологии у нее нет. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Звезда".

Читайте также: Звезда "Трансформеров" София Майлс потеряла отца из коронавируса: признание

Знаменитость ошеломила новость о болезни. Когда она узнала о том, что десятки СМИ написали о раке, который якобы обнаружили у нее, то сразу же опровергла эти слухи.

Нет. Какой рак? Ой Боже мой, Боже. Какие странные слухи,
– заявила актриса.

Актриса Барбара Брыльска / Фото из открытых источников

Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные болезни LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
22 марта 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
Катерина Петренко
21 марта 20:30 5 пикантных фильмов от Оли Цибульской, после которых хочется жить и любить
Юлія Михайлова
21 марта 15:22 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук