Актриса Барбара Брыльска опровергла информацию о борьбе с онкологией

Сегодня, 23 марта, в СМИ появилась информация о том, что легендарная звезда советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска борется с онкологией. Однако знаменитость опровергла эту информацию и заявила, что у нее нет рака.

Средства массовой информации писали о том, что у Барбары Брыльской диагностировали рак языка, но она никому не рассказывает о состоянии здоровья. Теперь звезда опровергла эти слухи и заявила, что никакой онкологии у нее нет. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Звезда".

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Знаменитость ошеломила новость о болезни. Когда она узнала о том, что десятки СМИ написали о раке, который якобы обнаружили у нее, то сразу же опровергла эти слухи.

Нет. Какой рак? Ой Боже мой, Боже. Какие странные слухи,

– заявила актриса.

Актриса Барбара Брыльска / Фото из открытых источников