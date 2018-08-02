Актриса Настя Короткая рассказала, как целовалась с Владимиром Зеленским

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Комедия "Я, Ты, Он, Она": как целуется Владимир Зеленский
Комедия "Я, Ты, Он, Она": как целуется Владимир Зеленский / Instagram / @nastyakorotkaya

Известная ведущая и актриса Настя Короткая стала гостьей шоу "Слава+", которое каждую среду выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время интервью со Славой Деминым звезда рассказала, как целовалась с Владимиром Зеленским во время съемок новой комедии от Студии "Квартал 95".

Настя Короткая откровенно рассказала о съемках комедии "Я, Ты, Он, Она", в которой сыграла одну из главных ролей. По сюжету киноленты, она была женой Владимира Зеленского. Пара, оказавшись на грани развода, ищет себе другие романы и попадает в курьезные ситуации.

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По ее словам, Владимир Зеленский очень талантливый человек, возле которого все расцветают. Он умеет правильно раскрыть артиста и общается со всеми на уровне.

Мне не было сложно на съемочной площадке с Вовой, ни дня. Они с режиссером создавали такую атмосферу расслабленную,
– рассказала Настя Короткая.

Кроме этого, актриса рассказала, что во время съемок целовалась с Владимиром Зеленским. На вопрос, как он целуется, Настя Короткая ответила, что относилась к этому, как к простой работе.

"Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", – с юмором призналась Настя Короткая.

К слову, муж актрисы, популярный телеведущий Андрей Бедняков, тоже с юмором отнесся к таким сценам в комедии "Я, Ты, Он, Она". Когда Настя Короткая с волнением рассказывала о предстоящей съемке, он пошутил, чтобы актриса потом поделилась с ним впечатлением.

Смотрите полный выпуск программы "Слава+" с Настей Короткой (видео):

 

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Владимир Зеленский
Источник: 24 Канал
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