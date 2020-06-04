Бывшая участница десятого сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук после проекта активно общается с поклонниками. Она поделилась результатом стильной фотосессии, на которой предстала в обольстительных образах.

Алина Ляшук на проекте "Холостяк" понравилась зрителям больше всех девушек. За время участия в самом романтическом шоу страны она стала народной любимицей. Теперь на личной странице Алины в инстаграме появилась серия соблазнительных фотографий, которые быстро взбудоражили сеть.

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Алина Ляшук позировала в стильном коричневом платье с пикантным разрезом на ноге и декольте. Под такой наряд девушка выбрала туфли-лодочки красного цвета на каблуке. Ее шею украшала минималистичная подвеска, а длинные роскошные волосы уложила в локоны. На лице у нее сиял легкий макияж. Неизменной является улыбка Алины, так как она всегда излучает позитив.



Алина Ляшук в соблазнительном образе/ Instagram / @ionilal

Следующий образ был более пикантным и одновременно чрезвычайно нежным. Алина позировала, закрыв глаза, но мило улыбалась. Она была одета в прозрачный бюстгальтер белого цвета и рубашку, которая соблазнительно спадала с плеча.



Нежная Алина Ляшук / Instagram / @ionilal



Страстная Алина из "Холостяка-10" / Instagram / @ionilal