Алёна Шоптенко умилила сеть общим фото с сыном

Известная украинская танцовщица и хореограф Алёна Шоптенко наслаждается материнством. На днях звезда опубликовала очаровательное фото со своим сыном Алексеем.

Перед камерой Алёна Шоптенко позировала с книгой, за которой скрылся 6-месячный сын танцовщицы. Поклонники хореографа могли только увидеть крошечные ножки мальчика и светлую чёлку.

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Еще не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб ... И пока книги для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книгах для детей и стараемся их не съесть,

– с юмором поделилась Алёна Шоптенко.

Кроме этого, звездная мама призналась, что ее сын в восторге от книг. Да и сама Алёна Шоптенко наслаждается процессом перелистывания страниц вместе с маленьким Лёшей.

"Когда я читаю Алексею, он замирает и очень внимательно слушает. Не знаю, то ли это гены любви к стихам от папы, то ли магия материнского голоса, но лучшего времени с сыном для меня пока нет", – добавила она.

Отметим, что Алёна Шоптенко родила первенца 9 июня. Мальчика она назвала в честь своего мужа Алексея Иванова. В сети звездные супруги каждый раз публикуют милые фото с сыном, не показывая его лицо.