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Ана де Армас переехала в имение Бена Аффлека – СМИ

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Бен Аффлек и Ана де Армас / Instagram / @justjared

Голливудские актеры Бен Аффлек и Ана де Армас, по данным западных СМИ, не против торопить события. После нескольких месяцев романа они решили поселиться в одном имении.

Если одни голливудские звезды оказались на грани развода из-за круглосуточного общения с любимыми, то другим самоизоляция помогла посторить отношения. Так, по данным издания People, Бен Аффлек и Ана де Армас ускорили этапы своего романа и уже живут вместе.

Вы знали, что: Бен Аффлек хочет познакомить своих детей с Аной де Армас

Пара выбрала роскошное поместье актера в Лос-Анджелесе. Именно там влюбленные уединились на время карантина и часто предстают на фото папарацци, гуляя со своими собаками.

Они прекрасно проводят время вместе: заказывают доставку продуктов и выходят из дому только для прогулки с собаками. Бен выглядит невероятно счастливым, и Ана рядом с ним улыбается,
– отметил инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Бен Аффлек и Ана де Армас познакомились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода". Актеры играли супругов, оказавшихся на грани развода. Однако в реальной жизни все получилось наоборот: после завершения съемок в феврале 2020 года пара устроила романтический отпуск и демонстрирует особую нежность во время совместных выходов.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Бен Аффлек Голливуд Звездные романы LifeStyle
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