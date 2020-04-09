Ана де Армас переехала в имение Бена Аффлека – СМИ
Голливудские актеры Бен Аффлек и Ана де Армас, по данным западных СМИ, не против торопить события. После нескольких месяцев романа они решили поселиться в одном имении.
Если одни голливудские звезды оказались на грани развода из-за круглосуточного общения с любимыми, то другим самоизоляция помогла посторить отношения. Так, по данным издания People, Бен Аффлек и Ана де Армас ускорили этапы своего романа и уже живут вместе.
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Пара выбрала роскошное поместье актера в Лос-Анджелесе. Именно там влюбленные уединились на время карантина и часто предстают на фото папарацци, гуляя со своими собаками.
Они прекрасно проводят время вместе: заказывают доставку продуктов и выходят из дому только для прогулки с собаками. Бен выглядит невероятно счастливым, и Ана рядом с ним улыбается,
– отметил инсайдер.
Бен Аффлек и Ана де Армас познакомились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода". Актеры играли супругов, оказавшихся на грани развода. Однако в реальной жизни все получилось наоборот: после завершения съемок в феврале 2020 года пара устроила романтический отпуск и демонстрирует особую нежность во время совместных выходов.
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