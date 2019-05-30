Анджелина Джоли организовала день рождения дочери в квест-комнате по мотиву фильма ужасов

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Анджелина Джоли и Шайло
Анджелина Джоли и Шайло / www.gettyimages.com

На днях биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отпраздновала свой день рождения. Девочке с своенравным характером и мыслями об изменении пола исполнилось 13 лет. Звездная мама помогла ребенку организовать праздник и подарила билеты в комнату для интерактивных игр по мотивам фильма ужасов.

Как сообщает издание Daily Mail, квест комнатой оказался "дом" серийного убийцы, где главная задача – спасти свою жизнь и выбраться из жуткого здания.

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Анджеліна Джолі і Шайло
Анджелина Джоли и дочь Шайло / BACKGRID / Daily Mail

Как говорится в источнике, вероятнее всего, что сама Джоли также провела время с дочерью в квест комнате. Неизвестно, был ли кто-то еще из семьи Джоли-Питт.

Общественность шокирует то, что дочь Анджелины постоянно надевает мужскую одежду и заявляет о своем желании стать парнем. Несколько лет назад Шайло даже просила называть ее именем Джон. Однако звездные родители поддерживают такой выбор дочери и подчеркивают, что не будут "указывать ей, как действовать".

Анджеліна Джолі і Шайло
​Анджелина Джоли и Шайло​ / Getty Images

Анджеліна Джолі і Шайло
Анджелина Джоли и Шайло​ / Getty Images

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?
Звездные супруги решили расстаться в 2016 году, прожив в официальном браке всего с 2014 года. Их роман начался в 2006 году. Около двух лет Анджелина Джоли и Брэд Питт решали судебные вопросы и боролись за опеку над шестью детьми, трое из которых усыновленные (17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летней Захара), а трое – биологические (12-летняя Шайло и 9-летние близнецы Вивьен и Нокс).

Звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, однако суд обязал ее позволить Брэду Питту видеться с детьми как минимум через день. В декабре 2018 года появились детали о том, что Анджелина Джоли согласилась на условия бывшего мужа и разделила время, которое каждый проводит с ними по половине.

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Теги: Новости LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Брэд Питт Анджелина Джоли LifeStyle
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