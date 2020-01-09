24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Ангел" Victoria's Secret Марта Хант объявила о помолвке

46 Читати новину українською
Марта Хант / Instagram / @marthahunt

Новостями о предстоящем браке 30-летняя американская модель поделилась на страницах своего Инстаграма. Она опубликовала романтические фотографии со своим избранником фотографом Джейсоном Макдональдом, засветив роскошное кольцо с бриллиантом.

Эффектная блондинка вместе с возлюбленным отправилась отдыхать на Багамские острова, где Джейсон Макдональд сделал предложение успешной модели. Марта Хант, которая активно ведет личный блог в социальных сетях, поспешила поделиться радостью со своими поклонниками.

Читайте также: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой для прессы – СМИ

Так, в Инстаграме знаменитости появился сообщение, на котором она позирует в объятиях своего жениха. Судя по всему, влюбленные решили заснять особенный для каждого из них момент.

У меня есть секрет,
– лаконично прокомментировала статус невесты Марта Хант.

марта хант
Модель Марта Хант / Instagram / @marthahunt

марта хант
Модель Марта Хант с женихом Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt


Модель Марта Хант с женихом Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt

Знакомство пары произошло во время очередных фэшн-съемок Марты Хант, а автором фотографий стал будущий муж Джейсон Макдональд. С тех пор пара не расстается на протяжении пяти лет.

 
Марта Хант и Джейсон Макдональд / Instagram / @marthahunt
Авиакатастрофа МАУ в Иране: видео падения самолета
сегодня
29571
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Victoria's Secret
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:02 Кейт Миддлтон – 38! 5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 1814
8 января 16:35 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 6795
8 января 16:04 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 3614
8 января 14:00 Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
Марта Вересюк 24105
8 января 13:49 Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию
Юлія Михайлова 2991
Новости
Больше новостей
Залиште відгук