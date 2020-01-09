"Ангел" Victoria's Secret Марта Хант объявила о помолвке

Новостями о предстоящем браке 30-летняя американская модель поделилась на страницах своего Инстаграма. Она опубликовала романтические фотографии со своим избранником фотографом Джейсоном Макдональдом, засветив роскошное кольцо с бриллиантом.

Эффектная блондинка вместе с возлюбленным отправилась отдыхать на Багамские острова, где Джейсон Макдональд сделал предложение успешной модели. Марта Хант, которая активно ведет личный блог в социальных сетях, поспешила поделиться радостью со своими поклонниками.

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Так, в Инстаграме знаменитости появился сообщение, на котором она позирует в объятиях своего жениха. Судя по всему, влюбленные решили заснять особенный для каждого из них момент.

У меня есть секрет,

– лаконично прокомментировала статус невесты Марта Хант.



Модель Марта Хант / Instagram / @marthahunt



Модель Марта Хант с женихом Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt



Модель Марта Хант с женихом Джейсоном Макдональдом / Instagram / @marthahunt

Знакомство пары произошло во время очередных фэшн-съемок Марты Хант, а автором фотографий стал будущий муж Джейсон Макдональд. С тех пор пара не расстается на протяжении пяти лет.

Марта Хант и Джейсон Макдональд / Instagram / @marthahunt