"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
Сеть интернет взрывают снимки знаменитостей с грандиозного и неповторимого бала Института костюма музея Метрополитен. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку потрясающих образов, которые выбрали "ангелы" бельевого бренда Victoria's Secret.
Несмотря на то, что "ангелы" и модели бельевой марки пришли на мероприятие отдельно, в отличие от выходов на подиуме Victoria's Secret, им удалось произвести настоящий фурор и произвести неизгладимое впечатление.
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Так, к эффекту взрывного комбо присоединились сестры Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнепол, Винни Харлоу, Рози Хантингтон-Уайтли, Тейлор Хилл и другие модели. Звездные красавицы выбрали максимально разные образы для престижного модного мероприятия Met Gala 2019, однако каждой из них удалось подчеркнуть свои достоинства и добавить изюминку.
К примеру, Тейлор Хилл, Рози Хантингтон-Уайтли и Кэндис Свейнепол сделали ставку на нежные, но не менее роскошные образы, чем Белла и Джиджи Хадид, Жозефин Скривер, которые поражали эпатажностью. Однако ни одна из моделей не забыла о том, какую важную роль в целостности образа играют аксессуары, отдав предпочтение массивности.
Роскошные выходы "ангелов" Victoria's Secret
Жозефин Скривер в платье от Jonathan Simkhai / Коллаж: LifeStyle 24
Рози Хантингтон-Уайтли в платье отOscar de la Renta / Коллаж: LifeStyle 24
Тейлор Хилл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Кэндис Свейнепол на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Джиджи Хадид в наряде от Michael Kors / Коллаж: LifeStyle 24
Белла Хадид в платье от Moschino / Коллаж: LifeStyle 24
Кендалл Дженнер в платье от Versace / Коллаж: LifeStyle 24
Стелла Максвелл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Жизель Бюндхен на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Винни Харлоу на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Карли Клосс / Instagram / @vss.models
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Instagram / @magnifique_ante