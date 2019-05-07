"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте

21 Читати новину українською
"Ангелы" Victoria's Secret на Met Gala 2019
"Ангелы" Victoria's Secret на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Сеть интернет взрывают снимки знаменитостей с грандиозного и неповторимого бала Института костюма музея Метрополитен. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку потрясающих образов, которые выбрали "ангелы" бельевого бренда Victoria's Secret.

Несмотря на то, что "ангелы" и модели бельевой марки пришли на мероприятие отдельно, в отличие от выходов на подиуме Victoria's Secret, им удалось произвести настоящий фурор и произвести неизгладимое впечатление.

Читайте также: Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки

Так, к эффекту взрывного комбо присоединились сестры Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнепол, Винни Харлоу, Рози Хантингтон-Уайтли, Тейлор Хилл и другие модели. Звездные красавицы выбрали максимально разные образы для престижного модного мероприятия Met Gala 2019, однако каждой из них удалось подчеркнуть свои достоинства и добавить изюминку.

К примеру, Тейлор Хилл, Рози Хантингтон-Уайтли и Кэндис Свейнепол сделали ставку на нежные, но не менее роскошные образы, чем Белла и Джиджи Хадид, Жозефин Скривер, которые поражали эпатажностью. Однако ни одна из моделей не забыла о том, какую важную роль в целостности образа играют аксессуары, отдав предпочтение массивности.

Роскошные выходы "ангелов" Victoria's Secret

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер в платье от Jonathan Simkhai / Коллаж: LifeStyle 24

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли в платье отOscar de la Renta / Коллаж: LifeStyle 24

Тейлор Хілл
Тейлор Хилл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнепол на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид в наряде от Michael Kors / Коллаж: LifeStyle 24

Белла Хадід
Белла Хадид в платье от Moschino / Коллаж: LifeStyle 24

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер в платье от Versace / Коллаж: LifeStyle 24

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Вінні Харлоу
Винни Харлоу на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Карлі Клосс
Карли Клосс / Instagram / @vss.models

Джоан Смоллс
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Джоан Смоолс
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Instagram / @​magnifique_ante

blog_ava
Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Маркл
сегодня
1262
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret Джиджи Хадид Белла Хадид Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
сегодня 11:53 Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
47
Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото
сегодня 11:47 Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото
246
Met Gala 2019: самые провальные образы на красной дорожке
сегодня 11:16 Met Gala 2019: самые провальные образы на красной дорожке
186
За несколько шагов до микроинсульта, – певица Мята шокировала заявлением о своем здоровье
сегодня 11:03 За несколько шагов до микроинсульта, – певица Мята шокировала заявлением о своем здоровье
121
Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки
сегодня 09:40 Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки
306
Новости
Больше новостей
Залиште відгук