"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте

Сеть интернет взрывают снимки знаменитостей с грандиозного и неповторимого бала Института костюма музея Метрополитен. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку потрясающих образов, которые выбрали "ангелы" бельевого бренда Victoria's Secret.

Несмотря на то, что "ангелы" и модели бельевой марки пришли на мероприятие отдельно, в отличие от выходов на подиуме Victoria's Secret, им удалось произвести настоящий фурор и произвести неизгладимое впечатление.

Читайте также: Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки

Так, к эффекту взрывного комбо присоединились сестры Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнепол, Винни Харлоу, Рози Хантингтон-Уайтли, Тейлор Хилл и другие модели. Звездные красавицы выбрали максимально разные образы для престижного модного мероприятия Met Gala 2019, однако каждой из них удалось подчеркнуть свои достоинства и добавить изюминку.

К примеру, Тейлор Хилл, Рози Хантингтон-Уайтли и Кэндис Свейнепол сделали ставку на нежные, но не менее роскошные образы, чем Белла и Джиджи Хадид, Жозефин Скривер, которые поражали эпатажностью. Однако ни одна из моделей не забыла о том, какую важную роль в целостности образа играют аксессуары, отдав предпочтение массивности.

Роскошные выходы "ангелов" Victoria's Secret



Жозефин Скривер в платье от Jonathan Simkhai / Коллаж: LifeStyle 24



Рози Хантингтон-Уайтли в платье отOscar de la Renta / Коллаж: LifeStyle 24



Тейлор Хилл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Кэндис Свейнепол на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Джиджи Хадид в наряде от Michael Kors / Коллаж: LifeStyle 24



Белла Хадид в платье от Moschino / Коллаж: LifeStyle 24



Кендалл Дженнер в платье от Versace / Коллаж: LifeStyle 24



Стелла Максвелл на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Жизель Бюндхен на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Винни Харлоу на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Карли Клосс / Instagram / @vss.models



Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Коллаж: LifeStyle 24



Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Instagram / @​magnifique_ante