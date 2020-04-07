Анна Ризатдинова продемонстрировала, как из подушки можно сделать стильное платье: фото

Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова на карантине открывает в себе новые таланты. Девушка решила поэкспериментировать и показала, как из обычной подушки можно сделать стильное платье.

Карантин внес свои коррективы в планы миллионов людей. Не обошло это и знаменитостей. Все мероприятия отменили, поэтому приходится оставаться дома и придумывать интересные занятия. Спорстменка Анна Ризатдинова тренируется онлайн вместе с подписчиками в Инстаграме, а также делится забавными фотографиями.

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Красавица распространила веселое фото, на котором продемонстрировала, как из подушки можно сделать элегантное платье. Гимнастка приложила подушку к телу и закрепила ее широким поясом на талии. К оригинальному наряду добавила белые туфли-лодочки на высоких каблуках и серьги. Волосы уложила ровно, а на лицо нанесла минимум макияжа.

"Fashion week 2020", – коротко подписала кадр звезда.