Анна Винтур призвала любителей моды не быть расточителями и передавать одежду по наследству

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Анна Винтур / www.gettyimages.com

Американская главная редактор Vogue, которой исполнилось 70 лет, Анна Винтур, призвала любителей моды ценить свою одежду и носить ее чаще.

Об этом пишет издание Daily Mail. Одна из самых успешных редакторов глянца Vogue выступила против расточительства и "одноразовой" одежды.

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29 ноября в мире проходит Черная пятница – день распродаж, когда есть возможность пополнить свой гардероб одеждой с соблазнительными ценниками. Между тем Анна Винтур призывает воздерживаться от "мимолетной моды" и покупать долговечную и экологичную одежду. Редактор считает, что лучше купить несколько вневременных вещей, которые можно передавать по наследству.

Внимание должно уделяться мастерству и творчеству, а не доступности одежды – вещам, которые вы надеваете один раз, а затем выбрасываете... Нужно беречь свою одежду, ценить ее и надевать снова и снова, и, может быть, потом подарить дочке или сыну,
– заявила Анна Винтур.

анна вінтур
Анна Винтур / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода
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