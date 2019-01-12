Белла Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения и поделилась детскими фото

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Белла Хадид и ее мама Йоланда
Белла Хадид и ее мама Йоланда / Instagram/ @bellahadid

Мама американских моделей и "ангелов" Victoria's Secret отпраздновала свое 55-летие в пятницу, 12 января. Младшая дочь Йоланды Хадид Белла растрогала поклонников нежным поздравлением для матери с днем рождения и опубликовала снимки, на которых она еще совсем маленькая.

Знаменитая модель Белла Хадид часто делится с поклонниками снимками с особых событий, которые происходят в ее жизни. Так, новые фото на странице в Instagram "ангела" Victoria's Secret были посвящены ко дню рождения ее матери. Йоланда Хадид отпраздновала свое 55-летие в пятницу, 12 января. Ее младшая дочь нежно поздравила маму с днем рождения.

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С днем рождения мое все! Мой кумир, моя главная модель, мой лучший друг! Я бы никогда не имела ничего без тебя! Ты – любящая, теплая, добрая, самоотверженная, щедрая, честная, яркая, красивая, самая невероятная женщина из всех, кого я знаю. Иногда я даже не могу поверить, что ты настоящая! И что мне посчастливилось иметь такую мать! Спасибо за то, что ты родила двоих моих лучших друзей в этом мире – Джиджи и Анвара, и учишь нас всему, что знаешь. Ты великолепна! Самого счастливого дня рождения, Мама! Спасибо за то, что ты есть! Я люблю тебя,
– прокомментировала фотографию 22-летняя Белла.

Белла і Йоланда Хадід
55-летняя Йоланда Хадид с дочерью Беллой / Instagram / @bellahadid

Мама Белли Хадід
Детские фото дочки Йоланды Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід, Йоланда Хадід і Джіджі Хадід
Джиджи и Белла Хадид в детстве / Instagram / @bellahadid

Йоланда Хадід
Мама девочек также работала моделью / Instagram / @bellahadid

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода Белла Хадид Джиджи Хадид Victoria's Secret
Источник: Lifestyle
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