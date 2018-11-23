Белое платье и красная помада: Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая до сих пор решает судебные вопросы с экс-супругом Брэдом Питтом относительно опеки над 6 детьми, почти перестала выходить на красные дорожки и светские мероприятия. Папарацци могли следить за жизнью звезды только на ее пути в магазин за продуктами, или во время прогулок с отпрысками. Однако в пятницу, 23 ноября, Анджелина вышла на публику в Лондоне.

Анджелина Джоли выступила с речью на кинофестивале "Предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Брэд Питт начал умолять Анджелину Джоли прекратить судебную волокиту: неожиданные детали

Известно, что звезда является соучредителем организации, которая появилась в 2014 году и направлена на борьбу с дискриминацией, с которой сталкиваются люди, что пережили изнасилование в зоне боевых действий.

Для выхода актриса надела молочное платье с кружевным топом Ralph & Russo в сочетании с черным пальто. Свой роскошный образ Джоли соединила с золотыми туфлями-лодочками на каблуке и яркой красной помадой.

К слову, звездные супруги, Анджелина Джоли и Брэд Питт, решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Согласно последнему решению, Джоли обязана разрешить Питту видеться с отпрысками через день.