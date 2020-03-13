Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться на съемках "Глубокой воды", – СМИ

Голливудский актер Бен Аффлек закрутил роман со своей коллегой Аной де Армас. Такую новость распространили все мировые СМИ. Теперь же инсайдеры рассказали, что романтика между ними возникла на съемочной площадке фильма "Глубокая вода".

Об этом сообщает People со ссылкой на инсайдера из близкого окружения пары. Источники отмечают: между Беном Аффлеком и Аной де Армас сразу же возникла особая связь. Поэтому еще на съемочной площадке фильма "Глубокая вода" можно было заметить симпатию актеров, которая не переходила за рамки.

Смотрите также: Бен Аффлек закрутил роман с коллегой по фильму, – СМИ

"С самого начала они имели какую-то особую химию в общении. Бен всегда казался очень расслабленным и счастливым возле Аны, но одновременно они не демонстрировали романтики. Он был очень сосредоточен на создании фантастического фильма. Он приезжал на съемки рано и был одним из последних, кто покидал павильон", – рассказал инсайдер.

Известно, что съемки детективной истории проходили в Новом Орлеане. Тогда Бен Аффлек приглашал Ану де Армас в местный бар, где они общались на испанском и весело проводили время. По словам очевидцев, звезды скрывали свои отношения, чтобы не спровоцировать волну обсуждений в сети. Поэтому о романе актеров заговорили только после того, как пара вместе поехала на отдых на Кубу. Сейчас Бен и Ана отдыхают в Коста-Рике, где папарацци уже сделали первые фото влюбленных.

Известно, что в фильме "Глубокая вода" (Deep Water) Бен Аффлек играет роль богача, который позволяет своей любимой жене иметь романы с другими мужчинами. Это он делает, чтобы избежать развода и раздела имущества. Именно Ана де Армас сыграла роль избранницы Бена Аффлека. И хотя в киноленте у супругов будет далеко не идеальные отношения, на публике влюбленные уже демонстрируют идиллию.

Режиссером фильма был Андриан Лайн. Съемочный процесс он завершил еще в феврале 2020 года и уже готовит к презентации киноленту. Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.