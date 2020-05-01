Беременная Джамала умилила сеть нежным белым образом: волшебные фото

Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала едва ли не ежедневно делится с поклонниками новыми стильными образами. Находясь на последних месяцах беременности, она активно работает, играет с сыном и экспериментирует с нарядами.

Джамала на карантине не позволяет себе бездельничать. Она устраивает домашние фотосессии, а результатами делится на личной странице в инстаграме. Ее лента наполнена разнообразными стильными образами, которые хорошо подчеркивают особое состояние артистки.

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Знаменитость в очередной раз продемонстрировала изысканный вкус в одежде. Для очередной карантинной фотосессии она выбрала белую блузку с декольте и пышными рукавами.

Ее уши украшали длинные серьги в виде шпильки. На шее видим минималистичную цепочку. Волосы исполнительница уложила в привычную для себя прическу, а на лице сделала очень нежный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

В публикации Джамала поделилась впечатлениями от онлайн-концерта, который состоялся накануне.

Скажу откровенно, очень сложно выступать, когда не видишь ваших взглядов, сложно заряжать вас через экраны.

Извините, если иногда был не такой качественный звук, к которому я привыкла. Жду настоящую встречу на моих концертах! Надеюсь, в ближайшее время,

– отметила звезда.



Певица Джамала в белоснежной блузке​ / Instagram / @jamalajaaa