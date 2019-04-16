В честь Элтона Джона и его мужа назвали галерею

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В честь Элтона Джона и его мужа назвали центр фотографии
В честь Элтона Джона и его мужа назвали центр фотографии / Коллаж 24 канала

В честь сэра Элтона Джона и его мужа Дэвида Ферниша в лондонском Музее Виктории и Альберта переименовали название одной из галерей.

Дело в том, что супруги недавно сделали щедрое пожертвование центру фотографии, который открыли на территории музея. Чтобы отблагодарить меценатов, дирекция решила переименовать Галерею 101 в Галерею имени Элтона Джона и Дэвида Ферниша.

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Очевидно, пожертвование было не только финансовым. В центре фотографии, кроме около 800 тысяч фотографий из коллекции непосредственно Музея Виктории и Альберта, будут представлены снимки из частной коллекции самого сэра Джона.

Он собирает редкие снимки известных фотографов. В его архивах "живут" около семи тысяч эксклюзивных фотографий родом из XX века, в частности Ман Рея, Андре Кертеса, Доротеи Ланж, Синди Шерман, Эдварда Стайхена, Алекса Прагера и других.

Вскоре ценные коллекции музея и Элтона Джона объединят на большой совместной выставке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breaking news: Sir Elton John and David Furnish have made an outstandingly generous financial donation to the V&A’s recently-opened photography centre, and we announce a long term collaboration between the museum’s photography collection of over 800,000 photographs and the Sir Elton John Photography Collection - one of the greatest private photography collections in the world. Gallery 101 is today renamed the ‘Sir Elton John and David Furnish Gallery’ and the partnership will include a major co-curated temporary exhibition. Elton’s collection of over 7,000 important pieces spans the early 20th century to the present day, including May Ray, Andre Kertesz, Dorothea Lange and Edward Steichen, to Cindy Sherman, Alec Soth and Alex Prager. Pic 1: Gallery 101 renamed, and a recent inspection of the museum with David Furnish, Tristram Hunt, Elton John, Susanna Brown and Ben Elliot. Photo (c) Nicholas Coleridge. Pic 2: The new galleries. Pic 3: Sir Elton and David Furnish at home in their art gallery. Photo (c) Dave Benett/Getty Images for V&A. #victoriaandalbertmuseum #vandamuseum #susannabrown #davidfurnish #eltonjohn

Допис, поширений Nicholas Coleridge (@nicholas.coleridge)

Интересный факт. Музей Виктории и Альберта является самым первым и крупнейшим музеем декоративно-прикладного искусства. Его открыли в 1852 году, назвав в честь тогдашней королевы Великобритании и ее мужа. Выбор с названием довольно странный, так как королевская семья к наполнению музея экспонатами никакого отношения не имела.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Элтон Джон Великобритания Новости культуры
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