В честь Элтона Джона и его мужа назвали галерею

В честь сэра Элтона Джона и его мужа Дэвида Ферниша в лондонском Музее Виктории и Альберта переименовали название одной из галерей.

Дело в том, что супруги недавно сделали щедрое пожертвование центру фотографии, который открыли на территории музея. Чтобы отблагодарить меценатов, дирекция решила переименовать Галерею 101 в Галерею имени Элтона Джона и Дэвида Ферниша.

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Очевидно, пожертвование было не только финансовым. В центре фотографии, кроме около 800 тысяч фотографий из коллекции непосредственно Музея Виктории и Альберта, будут представлены снимки из частной коллекции самого сэра Джона.

Он собирает редкие снимки известных фотографов. В его архивах "живут" около семи тысяч эксклюзивных фотографий родом из XX века, в частности Ман Рея, Андре Кертеса, Доротеи Ланж, Синди Шерман, Эдварда Стайхена, Алекса Прагера и других.

Вскоре ценные коллекции музея и Элтона Джона объединят на большой совместной выставке.

Интересный факт. Музей Виктории и Альберта является самым первым и крупнейшим музеем декоративно-прикладного искусства. Его открыли в 1852 году, назвав в честь тогдашней королевы Великобритании и ее мужа. Выбор с названием довольно странный, так как королевская семья к наполнению музея экспонатами никакого отношения не имела.