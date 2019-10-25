Что публикует в Инстаграме победительница Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота: фото

24 октября, в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2019. Победительницей стала 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья.

Анастасия по образованию веб-дизайнер. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей. Сейчас Анастасия является соучредителем интернет-платформы дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников La Marе.

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Девушка увлекается живописью и спортивной хореографией. В свободное время любит путешествовать и рыбачить.

Известно, что Анастасия Суббота является близкой подругой предыдущей обладательницы титула Мисс Украина Вселенная Карины Жозан.

Суббота будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная". На подготовку есть два месяца, поскольку конкурс пройдет 8 мая в Лос-Анджелесе. Анастасия Суббота очень рада такому событию в частности и потому, что в США уже несколько лет живет и работает ее мама и они впервые смогут увидеться после длительной разлуки.