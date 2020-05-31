Финалистка десятого сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская недавно призналась, что после финала поддерживала дружеские отношения с победительницей Дашей Ульяновой. Теперь она решила рассказать, как конкурентки на проекте смогли наладить отношения в жизни.

Хотя финал "Холостяка" уже позади, однако активные обсуждения вокруг проекта не утихают до сих пор. Зрители активно делятся своими впечатлениями в сети и пытаются выяснить, почему все произошло именно так, а не иначе. Дана Оханская решила опубликовать на личной странице в Инстаграме пост, в котором рассказала об отношениях с Дашей, контракт и другие подробности.

Читайте также: Дана из "Холостяка-10" поделилась перепиской с Дашей: о чем говорили девушки

О переписке с Дашей

Дана подчеркнула, что скриншот ее переписку с Дашей – это не фотошоп.

"Я не знала, что на пост-шоу все будет выглядеть именно так, поскольку во время его съемок, как вы видели в скриншоте, прозвучала определенная информация о сексе. Она и должна была прозвучать в эфире, как я думала, но не прозвучала. Так бывает на реалити-шоу", – отметила Дана.



Скриншот переписки Даны и Даши / Instagram-Stories / @dana_okhanska

О контракте

Согласно контракту участники не могут разглашать много информации. Дана говорит, что впервые после пост-шоу пожалела об этом и вовсе не из-за ситуации с интимом. Однако девушка отметила, что у каждого из участников проекта своя жизнь и то, у кого, с кем и когда был секс или не было – личное дело каждого. Оханская отметила, что даже если бы могла разглашать подобную информацию, то не делала бы этого.

О дружбе с Дашей

Так сложилось, что после финала никто не остался с Максом. Причин для этого много и у каждого они свои. Поэтому Дана хотела бы рассказать об этом, поскольку считает очень несправедливой ту причину, которую все увидели в пост-шоу. Однако девушка говорит, что молчит из-за контракта и уважения к дружбе с Дашей, которая продолжалась в течение определенного времени.

По словам Даны, ее с Дашей после проекта свел случай. Они встретились 6 марта у станции метро "Житомирская". Тогда им уже было некого делить, ведь Дана чувства к Максу отпустила, а у Даши не сложились отношения с ним.

Дана была той, кто поддерживал Дашу, когда она переживала после проекта, поэтому в очередной раз подчеркнула, что она не является причиной того, что история Даши и Максима не имеет продолжения.

Наша дружба продолжалась до начала мая, потому что Даша обиделась на один из моих комментариев в эфире. Я сразу сказала ей, что буду пропускать ее комментарии и не обижаться, потому что понимала, что все сказанное в выпусках было на эмоциях и из-за конкуренции. Это я должна была обижаться на ее слова, однако умею отпускать и чувства, и негатив. А вот Даша, как оказалось, – нет,

– рассказала Дана.

Однако девушка говорит, что для нее это небольшая потеря, ведь их сближало только одно – участие в "Холостяке".

Также она обратилась к подписчикам: "Все вы теперь прекрасно понимаете насколько подробно я знаю историю после проекта. Поэтому прошу вас, не распускать слухи и задуматься над тем, что иногда причины, почему та или иная пара не вместе, не так поверхностны. И не лезьте ни к кому в постель. Оставайтесь при своем с любимым человеком", – завершила сообщение Дана.