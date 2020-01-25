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Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии: пикантные фото

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Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская исполнительница и модель Даша Астафьева каждый раз удивляет поклонников кадрами с фотосессий. Звезда часто позирует в сексуальных образах, не стесняется показывать свои прелести.

На днях украинский секс-символ опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительные фотографии. Звезда снялась в фотосессии фэшн-фотографа и эксперта проекта "Топ-модель по-украински" Сони Плакидюк. В этой эротической фотосъемке Даша в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

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Астафьева часто удивляет поклонников публикациями, для которых выбирает эпатажные и сексуальные образы. На фотосессии звезда примерила сексуальный черный корсет с блестками, перчатки выше локтя, колготы в сеточку и черные высокие лаковые ботфорты. Гармонично дополнял этот образ яркий макияж с красной помадой.

Предлагаем посмотреть подборку самых жарких публикаций Даши Астафьевой в инстаграме.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Дария Астафьева
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