Дело Вайнштейна: суд отказался снять обвинения с похотливого режиссера

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / www.gettyimages.com

В четверг, 20 декабря, прошло очередное судебное заседание по рассмотрению дела об изнасиловании и другие проявления сексуальной агрессии режиссера Харви Вайнштейна.

Слушание о деле Вайнштейна проходило в Нью-Йорке, во время которого судья Джеймс Берк заявил, что дело по обвинению в сексуальном насилии режиссера продолжаться. Об этом пишет издание The Guardian.

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Судья отклонил просьбу снять обвинения с бывшего киномагната. Зато адвокат Харви Бенджамин Брафман отметил, что у него есть все основания считать, что Вайнштейн будет оправдан.

"Сегодняшнее постановление стало техническим решением по закону, и, хотя оно нас разочаровало, оно никоим образом не говорит о том, что дело против господина Вайнштейна закончится плохо", – заявил журналистам Брафман.

Добавим, что сейчас судья не назначил дату очередного судебного разбирательства, но приказал режиссеру вернуться к суд 7 марта для следующего досудебного слушания.

гарві вайнштейн
Харви Вайнштейн / Getty Images

В чем заключается скандал с Харви Вайнштейном?Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-м. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну предъявлены официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.

Теги: LifeStyle Голливуд Харви Вайнштейн Секс-скандал
Источник: Lifestyle
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