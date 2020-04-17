Деми Ловато украсила обложку Harper's Bazaar и рассказала о вражде с Селеной Гомес

Американская актриса и певица Деми Ловато в 2018 году попала в больницу из-за передозировки наркотиками. С тех пор ее жизнь полностью изменилась, как и отношения с людьми, которых она любила. Об этом она рассказала в новом интервью для Harper's Bazaar.

В новой фотосессии для американского глянца 27-летняя звезда примерила несколько ярких платьев, прекрасно гармонировали с пустынными пейзажами. Известно, что фотосессия проходила еще до пандемии коронавируса.

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Деми Ловато для Harper's Bazaar / Фото: Алекс Любомирский, Harper's Bazaar

В интервью Деми Ловато вспомнила и о былой дружбе с Селеной Гомес, которая впоследствии переросла во вражду. Сама же Селена когда-то рассказывала, что Деми Ловато сама отвернулась от нее из-за зависти по поводу карьеры. А вот Деми говорит, что причиной ссоры стала оскорбительная фраза Селены, которую она уже не может вспомнить.

Но после реабилитации от наркотической зависимости, когда Деми Ловато впервые появилась на церемонии Грэмми 2020, Селена забыла обо всех старых проблемах и искренне поддержала ее в социальной сети Instagram.

Невозможно подобрать слова, чтобы описать, насколько прекрасным, вдохновляющим и значительным был этот момент. Деми, я так рада за тебя. Спасибо тебе за смелость и храбрость,

– написала Гомес в Instagram Story.

Деми Ловато на это отреагировала совершенно неожиданно и отметила, что всегда будет любить Селену, и желает всего только самого лучшего. В интервью певицу также спросили, поддерживает ли она связь с братьями Джонас, с которыми снималась в одной ленте "Camp Rock: Музыкальные каникулы" (2008). По словам Деми, общение между ними оборвалось, но она продолжает общаться с Майли Сайрус.

"Она потрясающая, и я люблю ее до смерти, всегда буду любить. Но она, пожалуй, единственная из той эпохи, с кем я до сих пор общаюсь", – добавила Деми Ловато.