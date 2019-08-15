День независимости 2019: Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства

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Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства
Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства / Пресс-служба

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко совместно режиссируют Шествие Достоинства приуроченное к празднованию Дня Независимости.

Первая репетиция состоялась сегодня в четверг, 15 августа, на авиационном заводе "Антонов" в Святошинском районе Киева. Шествие Достоинства – это грандиозное мероприятие, в котором примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты и дети.

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День Независимости – это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше совместное будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!
– отметили режиссеры.

Перший день репетиції
Первый день репетиции

После Шествия Достоинства к украинцам обратится Президент Украины Владимир Зеленский, а завершится празднование масштабным концертом.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. По его словам, такой парад является "помпезным и затратным". От экономии средств Президент Украины предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.

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Теги: LifeStyle День Независимости Новости культуры Музыка
Источник: LifeStyle 24
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