День Трех Святых: что нельзя делать в этот праздник

В среду, 12 февраля, православные христиане отмечают праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.

В этот день вспоминают трех учителей, которые стали для верующих людей вдохновением, а за их словами обращаются неоднократно. В народе этот день называют праздником семейной святости, поскольку три семьи святителей были очень верующими и воспитали своих детей в любви и уважении к вере.

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12 февраля – Праздник Трех Святых

Что нельзя делать в день Трех Святых:

В этот день нельзя прясть. Нельзя в этот праздник ругаться, сплетничать и злословить. Чтобы не болели руки весь год – на праздник Трех Святых нельзя заниматься физическим трудом.

Что можно делать в день Трех Святых