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День Трех Святых: что нельзя делать в этот праздник

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12 февраля – Праздник Трех Святых / Фото из открытых источников

В среду, 12 февраля, православные христиане отмечают праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.

В этот день вспоминают трех учителей, которые стали для верующих людей вдохновением, а за их словами обращаются неоднократно. В народе этот день называют праздником семейной святости, поскольку три семьи святителей были очень верующими и воспитали своих детей в любви и уважении к вере.

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трьох святих
12 февраля – Праздник Трех Святых

Что нельзя делать в день Трех Святых:

  1. В этот день нельзя прясть.
  2. Нельзя в этот праздник ругаться, сплетничать и злословить.
  3. Чтобы не болели руки весь год – на праздник Трех Святых нельзя заниматься физическим трудом.

Что можно делать в день Трех Святых

  1. В этот день надо посетить церковь и помолиться Трем Святым: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.
  2. Если у вас есть враги, с которыми вы никак не можете помириться, – купите икону Трех Святых, зажгите три свечи и прочитайте особую молитву на примирение.
  3. Рекомендуется в этот праздник позвать к себе в гости родственников и близких друзей.
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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции
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