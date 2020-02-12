День Трех Святых: что нельзя делать в этот праздник
В среду, 12 февраля, православные христиане отмечают праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также этот праздник называют еще Собор Трех Святителей.
В этот день вспоминают трех учителей, которые стали для верующих людей вдохновением, а за их словами обращаются неоднократно. В народе этот день называют праздником семейной святости, поскольку три семьи святителей были очень верующими и воспитали своих детей в любви и уважении к вере.
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12 февраля – Праздник Трех Святых
Что нельзя делать в день Трех Святых:
- В этот день нельзя прясть.
- Нельзя в этот праздник ругаться, сплетничать и злословить.
- Чтобы не болели руки весь год – на праздник Трех Святых нельзя заниматься физическим трудом.
Что можно делать в день Трех Святых
- В этот день надо посетить церковь и помолиться Трем Святым: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.
- Если у вас есть враги, с которыми вы никак не можете помириться, – купите икону Трех Святых, зажгите три свечи и прочитайте особую молитву на примирение.
- Рекомендуется в этот праздник позвать к себе в гости родственников и близких друзей.
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