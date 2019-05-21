Диеты и страдания от анорексии: звезда "Игры престолов" Софи Тернер шокировала новым признанием

Голливудская актриса Софи Тернер, которая получила мировую славу благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", потрясла очередным признанием о своем здоровье. Звезда откровенно заявила, что когда-то страдала анорексией и мучила организм изнуряющими диетами.

Об этом она рассказала во время интервью The Sunday Times. Софи Тернер отметила, что в подростковом возрасте изнуряла свой организм диетами, которые только вредили ее здоровью. Получив желаемую стройность, актриса не остановилась, поэтому в 19 лет врачи выявили у нее анорексию. И даже после оглашения такого диагноза звезда не могла воспринимать свою внешность и продолжала соблюдать диету.

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Спастись от смерти 23-летняя Софи Тернер сумела благодаря курсу терапии с психологом и отношениям. По словам актрисы, именно роман с певцом Джо Джонасом повлиял на ее выздоровление. Артист при первых встречах обратил внимание на питание красавицы и даже хотел разорвать отношения из-за этого. Следовательно Софи Тернер решила выбрать любовь вместо навязчивой идеи худеть.

Он сказал, что не может быть со мной, пока я не полюблю себя. Он не может видеть, что я люблю его больше, чем саму себя,

– рассказала Софи Тернер.

В течение года звезда "Игры престолов" восстанавливала свое физическое и эмоциональное здоровье. Софи Тернер призналась, что диеты привели к значительным гинекологическим проблемам. Поэтому сейчас знаменитая актриса лечится и отказывается от ролей, где нужно следить за весом и худеть.

Это не впервые Софи Тернер рассказывает общественности о своем здоровье. Ранее звезда "Игры престолов" признавалась о затяжной депрессии, которая едва не привела к самоубийству. Проблемы с психическим здоровьем у нее начались в 17, а из-за напряженных съемок в саге они только обострились.

Что известно о романе Софи Тернер и Джо Джонаса? Пара начала встречаться еще в ноябре 2016 года. Тогда журналисты заметили первый совместный выход музыканта-ловеласа Джо Джонаса и актрисы Софи Тернер на MTV EMA. Инсайдеры утверждали, что влюбленные не отходили друг от друга и демонстрировали нежность на публике. Однако сами знаменитости отказывались комментировать роман. Со временем сеть начала изобиловать романтическими фото Софи и Джо, а 2 мая 2019 года стало известно об их свадьбе.