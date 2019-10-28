Дипломаты Японии прокомментировали наряды Елены Зеленской на интронизации императора

В посольстве Японии опубликовали официальную благодарность Владимиру и Елене Зеленской за участие в знаковом для государства событии – интронизации императора Нарухито. Не обошли послы и наряды президентской четы, которая, по их словам, соответствовала торжественному мероприятию.

Соответствующее обращение японские дипломаты разместили на официальной фейсбук-странице ведомства. В открытом письме они не только поблагодарили президентскую чету, но и подчеркнули важность их присутствия на интронизации императора Нарухито. Появление Владимира и Елены Зеленских стало началом сотрудничества двух государств, а наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии.

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"Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как государстве", – отметили в посольстве.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, интронизация императора Нарухито состоялась 22 октября 2019 года. На торжественной церемонии в Токио побывали приглашенные чиновники из 200 государств мира. Среди них - представители королевских семей и высокопоставленные чиновники, в частности Владимир и Елена Зеленские.

К японскому турне первая леди Украины готовилась за месяц. Елена Зеленская заказала платье у дизайнера Ивана Фролова, который учел все тонкости дресс-кода и традиции государства. Модельер заверил, что наряд знаменитой украинки не только подчеркнул ее стройную фигуру, но и символизировал чистость мыслей и перемен. Блистала Елена Зеленская в вечернем платье желтого цвета, которое объединило национальные элементы Японии и Украины.

Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, что соответствует японским традициям, ведь по ним определенные оттенки можно носить исключительно в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма по мотивам национальной японской одежды,

– рассказал Иван Фролов.



Елена Зеленская в Японии / Пресс-служба дизайнера

Прическу Елена Зеленская также сделала в японском стиле: она сплела волосы и украсила их особой булавкой.



Стильный выход Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера