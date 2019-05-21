Дизайнер представил трансформацию животных, когда их никто не видит: сюрреалистические фото

21-летний французский художник Жюльен Табета обожает креативить, как бы выглядели и вели себя животные, когда их никто не видит.

Невероятные фотоманипуляции в Photoshop нашли щедрый отзыв у пользователей соцсетей. Так, чуть больше, чем за год, на Табета в Instagram подписалась 141 тысяча человек, пишет deMilked.

Читайте также: Позируют не хуже людей: 12 забавных портретов собак, которые поднимут настроение



Фотофантазия Жюльена Табета

"Я люблю удивлять людей. Я чувствую, что могу предложить что-то свежее для их жизни и вырвать их из скучной обыденности, предлагая другой угол восприятия", – говорит Табет.

Фотофантазия Жюльена Табета

Для Photoshop-колдовства дизайнер выбрал животных, так как считает, что они более скромны и невины по сравнению с людьми.



Фотофантазия Жюльена Табета

Мне нравится представлять, как ведут себя животные, когда мы их не видим. Это как с мультфильмом "История игрушек", – добавил он.

Фотофантазия Жюльена Табета

Сюрреалистические работы Жюльена Табета: смотрите галерею