Дочь Джеки Чана оказалась на улице со своей женой: скандальные детали

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Дочь Джеки Чана оказалась на улице со своей женой
Дочь Джеки Чана оказалась на улице со своей женой / Instagram / @uchux2

Родная дочь актера Джеки Чана – Этта У Чжолинь – оказалась без крыши над головой. 19-летнюю девушку вместе с ее женой выгнали из хостела в Гонконге из-за нехватки средств.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Сбережения внебрачной дочери Джеки Чана составили всего несколько долларов, поэтому девушка не смогла оплатить проживание в хостеле. Работники заведения вызвали правоохранителей, которые и установили личность Этты У Чжолинь.

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Девушка решила не звонить звездном отцу, поскольку их отношения и так достаточно обострены из-за нетрадиционной ориентации китаянки. Поэтому, чтобы не оказаться за решеткой, скандальная Этта У Чжолинь обратилась за помощью к матери. Бывшая "Мисс Азия" Элейн Нг оплатила всю сумму штрафа и спасла дочь от заключения.

По словам работников хостела, никто не знал, что Этта У Чжолинь и 31-летняя канадка Энди Отом являются родственниками Джеки Чана. Девушки вели себя довольно неприветливо, запирались в комнате и только под вечер выходили за продуктами в магазин. Когда их выселяли из номера, в доме был большой беспорядок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Etta Zen (@ettazen)

К слову, Этта У Чжолинь объявила о своей нетрадиционной ориентации еще в 2017 году. Тогда внебрачная дочь Джеки Чана объявила, что у нее есть девушка из Канады – Энди Отом. Однако при попытке познакомить отца со своей возлюбленной, девушка получила гневную реакцию – актер выгнал ее из дома. Но это отнюдь не остановило Этту: она обратилась к поклонникам с просьбой помочь финансово и призналась, что живет под мостом. Впоследствии пара похвасталась документом о заключении брака.

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы ЛГБТ
Источник: Lifestyle
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