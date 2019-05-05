Дочь Оли Поляковой поделилась снимками с первым бойфрендом: реакция певицы

7 Читати новину українською
Оля Полякова с дочкой Машей
Оля Полякова с дочкой Машей / Instagram / @polyakovamusic

Певица Оля Полякова любит поражать своих поклонников неожиданными выходками или откровенными снимками. Но ее дочь Маша, которой исполнилось 14 лет, когда-то сможет превзойти звездную маму.

Как и Оля Полякова, дочь активно ведет свой блог в Instagram. Там девочка делится с подписчиками своими размышлениями, успехами и первыми шагами в мире шоу-бизнеса.

Читайте также: Как это может нравиться? – Оля Полякова раскритиковала соблазнительный наряд Ким Кардашян

Но на днях опубликованные кадры вызвали большой резонанс среди подписчиков Маши Поляковой. 14-летняя девушка показала всем своего бойфренда и добавила, что его зовут Максим.

Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства,
– с философской ноткой подписала снимок Маша Полякова.

МАша Полякова показала свого хлопця
Дочь Оли Поляковой показала своего парня / Instagram / @mashapolyakova

Донька Олі Полякової
Дочь Оли Поляковой / Instagram / @mashapolyakova

В одном из недавних интервью Оля Полякова признавалась, что ее 14-летняя дочь очень похожа на нее, а о будущих отношениях говорить еще рано, потому что она еще школьница. Поэтому опубликованные фото вызвали большой интерес у общественности, а Оля Полякову засыпали вопросами о дочке. Поэтому комментарий артистки последовал незамедлительно.

Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара. Думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик,
– написала Оля Полякова в сети.

Реакція Олі Полякової на стосунки доньки
Реакция Оли Поляковой на отношения дочери / Instagram / @polyakovamusic

blog_ava
Мощный циклон атаковал Индию, есть жертвы: жуткие фото и видео
сегодня
1820
Теги: LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
4 мая 13:36 Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
Марта Вересюк 400
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12213
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
217
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
3 мая 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 2111
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
117
Новости
Больше новостей
Залиште відгук