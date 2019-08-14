Дом, в котором умер Джордж Майкл, продали за 4,1 миллиона долларов: фото поместья

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Джордж Майкл
Джордж Майкл / Коллаж: LifeStyle 24

Родственники Джорджа Майкла все-таки продали его знаменитый коттедж после многих препятствий и недоразумений с фанатами. За особняк, в котором умер певец, они получили 4,1 миллиона долларов.

Роскошный дом Джорджа Майкла, расположенный в престижном районе Лондона, Оксфордшире, был продан за 4,1 миллиона долларов. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на инсайдеров.

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Несмотря на то, что поклонники певца до последнего боролись за собственность их кумира, настаивая, что он должен превратиться в музей, родственники не прислушивались к их советам и просьбам. По словам одного из фанатов, поместье нельзя было продавать из-за того, что в нем всегда будет жить душа Джорджа Майкла, на что новые владельцы ответили, что будут бережно относиться к наследию британской знаменитости.

Что известно о смерти Джорджа Майкла? В 53-летнем возрасте на католическое Рождество, 25 декабря 2016 года, Джордж Майкл умер в собственном доме в Лондоне. Тело певца нашел его партнер Фади Фаваз в их спальне. Певец оставил наследство в размере 97,6 миллионов фунтов стерлингов своим сестрам, однако, несмотря на миллионные состояния, они решили продать еще дом, в котором он умер.

Дом Джорджа Майкла после его смерти / Фото The Sun

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Звездная недвижимость Потери
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