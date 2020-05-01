Домашние рецепты ухода за собой от Настя Каменских

Одна из красивейших женщин украинского шоу-бизнеса Настя Каменских часто делится с поклонницами полезными советами по уходу за собой. Артистка рассказала рецепты любимых домашних масок для лица, волос и тела.

Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, неоднократно отмечала, что надо уделять время для себя, заботиться о своей красоте и здоровье. На странице своего блога в Инстаграме она рассекретила рецепты любимых средств по уходу, которые можно приготовить в домашних условиях.

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Маски для волос

Маска для кожи головы с алоэ и никотиновой кислотой

Такая маска прекрасно подойдет для тех, у кого волосы растут медленно. Для ее приготовления певица смешивает одну ампулу никотиновой кислоты и одну ампулу экстракта алоэ. Такое вещество нужно втирать в сухую кожу головы 15 минут и оставлять на час. После этого помыть голову.

Маска для волос с аргановым и кокосовой маслами

Перед нанесением смешиваем две масла и подогреваем, чтобы смесь была теплой. Можно заменить аргановое масло миндальным или макадамиями, ведь все они хорошо насыщают волосы. Наносить его нужно на сухие волосы, начиная от линии ушей. Заворачиваем в пищевую пленку и держим 2 часа. После этого дважды моем голову. Использовать эту маску можно один раз в 1-2 недели.

Маски для лица

Маска с бананом и медом

Смешиваем пюре одного банана с чайной ложкой меда. Наносим на лицо, шею и зону декольте. Оставляем на 20 минут и смываем водой.

Маска с огурцом и сметаной

Натираем на мелкой терке один огурец и смешиваем с чайной ложкой сметаны. Наносим на лицо на 20 минут. Смываем водой или пенкой для умывания.

Рецепты ванн для тела

Классическая расслабляющая ванна

Смешиваем по 50 грамм сухой лаванды, ромашки и мяты и заливаем кипятком. Накрываем крышкой и настаиваем 30 минут, после чего процеживаем через сито. Добавляем в теплую ванну.

Лимонная ванна для мягкой кожи

Режем 3 лимона и заливаем кипятком на 2 часа. Измельчаем массу в блендере. После этого пропускаем ее через сито, чтобы отделить сок и добавляем его в ванну.