Думала, что розыгрыш: Мэйси Уильямс рассказала о первой обнаженной сцене в "Игре престолов"

Британская киноактриса Мэйси Уильямс с 2009 года участвует в съемках популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов". Девушка постоянно в течение 8 сезонов выполняет роль воинственной Арьи Старк, однако в финале сериала она неожиданно изменилась.

15 апреля в Украине состоялась премьера 8 сезона "Игры престолов". С тех пор мир увидел первые 2 эпизода, которые объединили на одном поле битвы героев, которые ранее имели или дружеские, или враждебные отношения. Впрочем, неизменной осталась Арья Старк – одна из младших братьев и сестер семьи Старков. Ее упрямство, решительность и незаурядная смелость надолго запомнится фанатам сериала.

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И в противовес предыдущим 7 сезонам, в 8 создатели сериала (телеканал HBO) дал Мэйси Уильямс одну из самых неожиданных сцен – обнаженную. В ожидании кровопролитной битвы с армией Короля Ночи, она решает впервые заняться сексом с бастардом короля Роберта Баратеона, кузнецом Джендри.



Сцена из 2 эпизода 8 сезона "Игры престолов" / HBO

Актриса изданию Entertainment Weekly рассказала, что первой такой необычный для нее курьез увидела ее лучшая подруга и коллега по сериалу Софи Тернер (Санса Старк в "Игре престолов"). После просмотра сценария она позвонила Мэйси и ошеломила новостью. "Бросай все и ищи эту сцену", – вспомнила актриса.

Реакция Мэйси Уильямс

Сначала Уильямс подумала, что это розыгрыш, ведь раньше шоуранеры в шутку уже давали актерам ложные сценарии со странными сценами. И следующее, о чем подумала звезда сериала, это тренажерный зал: "Когда мы устроили чтения, я поняла: "О, мы это делаем. И когда съемка? Мне нужно в спортзал!".

Поскольку Мэйси Уильямс в течение всех сезонов исполняла роль ребенка и подростка, то создатели сериала не стали требовать от нее показывать полностью обнаженное тело на камеру. Сразу же после выхода второго эпизода 22-летняя актриса оставила в своем Twitter сообщение, где призналась, что ей немного стыдно перед родными, что они вынуждены видеть это.

Если вы чувствуете себя неудобно, просто знайте, что моя мама, мой отчим, мои две сестры и моих четверо братьев, наверное, тоже смотрели это. "Ха-ха, убейте меня",

– говорится в заметке Мэйси Уильямс.

if u feel uncomfortable just know that my mother and my step dad and my 2 sisters and my 4 brothers have all probably watched this too ahahakillmeehehe — Maisie Williams (@Maisie_Williams) 23 апреля 2019 г.

Реакция фанатов

Немало фанатов неожиданно обрадовались такой сцене, ведь отнюдь не надеялись на обнажение киноактрисы, что очень напоминает дух предыдущих сезонов "Игры престолов". Но нашлись и те, кто расстроился из-за стремительного взросления экранной Арьи Старк. "Но кто знает на что способны люди перед смертью?" – заключают в комментариях фанаты.