Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала 19 июня второй раз стала мамой. Артистка родила сына, которого назвала Селим-Гирай. 36-летняя мамочка поделилась яркими кадрами с прогулки с малышом.

Трогательные фото артистка распространила на личной странице в инстаграме. Она выглядит невероятно счастливой, ведь на свет появился ее второй малыш, которого исполнительница ждала с нетерпением.

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Джамала гуляет с сыном

Звезда решила прогуляться с Селимом-Гираем на свежем воздухе. Ради своей безопасности и защиты сыночка она выбрала безлюдное место. Джамала не показала лицо мальчика, он лежал в черной детской коляске. Снимки были сделаны в солнечный день на небольшой аллее среди ярких растений.

Для прогулки звездная мама выбрала легкое белое платье свободного кроя на бретелях. На спине имела черный рюкзак, а в руке – солнцезащитные очки с темными линзами. Волосы Джамала уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках. Ее шею украшало минималистичное ожерелье.



Джамала гуляет с новорожденным сыном / Instagram / @jamalajaaa



Джамала и ее сын Селим-Гирай / Instagram / @jamalajaaa