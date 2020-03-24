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Джамала дала онлайн-концерт и призналась, что должна была выступить на Евровидении-2020: видео

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Сегодня, 24 марта, на официальной странице в Инстаграме звезды состоялся обещанный онлайн-концерт. Джамала не только исполнила любимые композиции, но и призналась, что планировала выступить на сцене Евровидения-2020 в Роттердаме.

Одно за другим успешные представители украинского шоу-бизнеса продолжают развлекать общество в условиях карантина. Джамала провела онлайн-концерт в собственной студии. Звезда подчеркнула, что музыканты придерживались всех мер предосторожности – прихватили с собой антисептики и маски.

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За час она не только пела свои хиты, но и общалась с поклонниками. Звезда призналась, что очень обеспокоена вспышкой коронавируса, ведь сейчас беременна и ожидает рождения второго ребенка.

Джамала также заявила, что волнуется о судьбе своих гастролей и выступлений, одно из которых должно было состояться в рамках международного песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме. Сейчас она не стала рассказывать о судьбе своего появления на сцене Евровидения-2021, которое перенесли из-за пандемии коронавируса.

Именно в эти непростые моменты хочется делиться с вами положительной энергией и песням, которые я писала в разные моменты моей творческого пути. Очень хочется, чтобы мы все быстро преодолели этот вирус. Оставайтесь дома, будьте дисциплинированными,
– анонсировала онлайн-концерт Джамала.

Стоит отметить, что фаны с радостью восприняли инициативу кумира. Прямую трансляцию концерта посмотрели более 19 тысяч пользователей со всего мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала дала онлайн-концерт: смотрите видео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Украине 2020 Евровидение 2020 Джамала LifeStyle
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