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Джазовый музыкант Уоллес Рони умер от коронавируса

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Умер Уоллес Рони / Фото из открытых источников

Американский трубач Уоллес Рони умер в возрасте 59 лет из-за осложнения от коронавируса. О его смерти стало известно в сети 31 марта.

Известный музыкант скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинском центре Сент-Джозефа в Патэрсоне штата Нью-Джерси. Об этом сообщает CNN

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По словам публицистки Лидии Либман в фейсбуке, семья Уоллеса Рони вместе почтит память звезды, когда утихнет вспышка пандемии.

"Мне грустно подтверждать, что знаменитый трубач и джазовая легенда Уоллес Рони умер из-за осложнения COVID-19 сегодня утром. Его семья стремится провести панихиду памяти Уоллеса и его музыкального вклада, когда пандемия пройдет. Просим уважать их конфиденциальность в это время", – говорится в сообщении.

В частности представители музыканта Майлза Дэвиса на официальной странице Twitter выразили соболезнования по другу-музыкантом. "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер из-за осложнения COVID-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе", – пишут в сообщении.

Добавим, что пути Рони и Майлза тесно переплетались в течение их творчества. Покойный Уоллес в 1994 году выиграл премию Грэмми за альбом Tribute To Miles и был номинирован на еще одну в 1997 году. Сам Майлз Дэвис умер в 1991 году, а Рони неоднократно отмечал, что тот был великим музыкантом.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США LifeStyle Потери Музыка
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