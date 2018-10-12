Джейк Джилленхол закрутил роман с 22-летней моделью
Популярный актер Джейк Джилленхол начал встречаться с французской моделью Жеанн Кадье, которая младше Джейка на 16 лет.
Сейчас Жеанн и Джейк пытаются не афишировали свои отношения и не появляться на публике вместе. Об этом пишет издание US Weekly со ссылкой на собственные источники.
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Как говорится в источнике, счастливая пара уже длительное время проживает вместе.
Жеанн очень взрослая для своего возраста. Она умная, любит историю, много читает – круг ее интересов очень широк. Их роман с Джейком действительно молниеносный. Они почти сразу съехались, и теперь между ними все серьезно,
– уверяют инсайдеры.
Как известно, впервые Джейка и Жеанн заметили в марте 2018 года на улицах Нью-Йорка.