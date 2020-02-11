Дженнифер Энистон – 51: правила жизни актрисы, полученные опытом

11 февраля свои 51 празднует актриса Дженнифер Энистон. В День рождения голливудской звезды сайт 24 решил рассказать об определяющих моментах в ее жизни и поделиться правилами, которыми ежедневно руководствуется актриса.

Стройная фигура, неувядающая красота, остроумный юмор и искренняя улыбка. Дженнифер Энистон таки принадлежит к когорте тех актрис, о которых время якобы забыло и вовсе не спешит покрывать их лица морщинами, а волосы – сединой. "Я просто даю хорошие чаевые своему визажисту", – отшучивалась в одном из интервью американская актриса. Однако замечательный вид женщины обеспечивают не только качественные косметические услуги, но и ощущение того, что она сумела утвердиться в жизни всесторонне. Однако у голливудской красавицы это происходило не так гладко: были препятствия, потери и депрессии ...

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О решении стать актрисой

Вряд ли Дженнифер выбрала бы другой профессиональный путь, родившись в семье звезды телесериалов Джона Энистона и актрисы и модели Нэнси Доу. Однако, когда девочка еще в школе не на шутку увлеклась актерской игрой, в частности, комическими сценками, отец постоянно отговаривал дочь не идти по его стопам. "Он говорил мне: это очень больно – постоянно получать отказы", – вспоминает актриса.

Однако маленькая Дженни точно знала, что сможет перевоплощаться в того или иного персонажа, передавать публике определенное душевное состояние. Еще первые попытки, пусть и школьные, стали для нее своеобразным спасением: "В моей семье происходило невесть что: родители развелись, им тогда было не до меня. А когда в один из вечеров я вернулась домой со дня рождения подруги, и увидела, что папы нет, то поняла: он к нам больше не вернется. Это ощущение потери до сих пор со мной ... Актерство превратилось для меня в технику выживания. Я играла, чтобы сохранить здравый смысл". Поэтому в шестнадцатилетнем возрасте Энистон вступает в нью-йоркскую Школы музыки, искусств, театра и кино "Ла Гвардия", уже через два года дебютирует как телеведущая "Магазина на диване", через три снимается в сериале "Маллой", исполняет главную роль в трейлере "Леприкон" и даже не подозревает, что вот-вот наступит момент, который принесет ей мировое признание.

О сериале "Друзья"

В 1994 году на телеэкранах стартовал сериал "Друзья". Он изображал бытовую жизнь молодых жителей Нью-Йорке. Перед многомиллионной аудиторией Дженнифер Энистон появилась в роли капризной, однако очаровательной и стильной Рэйчел Грин. Интересно, что сначала эту роль должна была играть Кортни Кокс, которой в результате удалось прекрасно перевоплотиться в педантичную Монику. Ситком телеканала NBC крутили на экранах до 2004 года, он принес актрисе пять номинаций на "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" и одну победу. После съемок, которые длились десять лет, все шестеро актеров – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер получили мировое признание и остались друзьями в реальной жизни.

"Время, проведенное с ними на съемочной площадке – важнейший период в моей карьере. Также я глубоко благодарна создателям сериала за то, что они не только обеспечили мне стабильный заработок, но и открыли двери в мир кино, подарили уверенность в себе", – признается Дженнифер.

О мужчинах

Если кинокарьера юной девушки безудержным шагами поднималась вверх и предложений от режиссеров на десятки других ролей она не игнорировала даже во время съемок "Друзей", то личную жизнь Энистон назвать стабильной было сложно. Недолговечный роман с музыкантом Адамом Дуритцем, помолвка с режиссером Тэйтом Донованом и их разрыв ... И вот в 1998 году Дженнифер знакомится с актером Брэдом Питтом, а вскоре выходит за него замуж. Не лукавя, общественность и СМИ называли этих двух самой красивой парой. Однако браку не суждено продлиться долго: через пять лет Питт и Энистон развелись. Голливудский красавчик не смог противостоять своей партнерше на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелине Джоли. Именно эту разлуку Энистон восприняла очень больно, несмотря на то, что разошлись они с Брэдом друзьями.

Дженнифер Энистон и Бред Питт

После депрессии, из которой актрису вытащили занятия по йоге, были опять же недолговечны отношения с коллегами Винсом Воном, Джоном Майером и Джерардом Батлером. И тут во время съемок фильма "Страсть к перемене мест" голливудская красавица полностью отдалась роману с актером Джастином Теру. Ради него Дженнифер даже взяла летнюю паузу в работеи. О своих отношениях пара заявила в 2011 году, а под венец двое влюбленных встали 5 августа 2015 года. Однако в последнее время в прессе ходят слухи, что их брак висит на волоске. Разговоры о кризисе в отношениях вызвали будто бы плотный график обоих актеров, а также отсутствие Джастина на церемонии "Золотой глобус", во время которой Энистон избегала взглядов и встреч с Анджелиной Джоли. Также на днях пара в очередной раз показала миру свое уютное семейное гнездышко – роскошный особняк в городке Бель-Эйр, штат Калифорния.

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Я оглядываюсь вокруг и вижу мужчину, трех собак и родные стены. Ловлю себя на мысли, что никуда больше не хочу. Мы вместе с Джастином готовим на кухне в праздничные дни. Ему прекрасно удаются паста и филадельфийский стейк с сыром, а, кроме того, он умеет удивить такими сумасшедшими вещами на завтрак, что вы можете только удивленно спросить: "Это все для меня?"

– рассказывает актриса.

Также звездная пара не теряет надежды родить детей.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об отношениях с мамой

У Дженнифер они были непростыми. Она дважды делала перерыв в общении с Нэнси. "Я была очень обижена на свою маму. В абсолютно желтом телешоу она почему-то начала рассказывать о моей личной жизни – об отношениях, партнерах, привычках ... Поэтому я даже не пригласила ее на свадьбу (с Брэдом Питтом – "24"). Однако через несколько лет решила не злоупотреблять гордыней и возобновила отношения. Казалось бы, замечательно, сейчас мы снова друзья. Но впоследствии оказалось, что как раз тогда она писала книгу "Дочки-матери и "Друзья", как вы догадываетесь, обо мне. Когда издание вышло, это был новый удар".

Примирение Дженнифер и Нэнси наступило после развода актрисы с Брэдом Питтом. А в мае 2016 года мать Энистон умерла, перед этим актриса ухаживала за ней в течение месяца в больнице, в которой Нэнси лечили от рака. "В такие моменты ты понимаешь, что все эти ссоры – зря потраченное время. За этот период я ​​столько узнала о своей маме, сердце чуть не разорвалось. Она просто хотела, чтобы ее любили, но не знала, как это сделать ..."

О секрете гармонии и счастья

Несмотря на все трудности Дженнифер Энистон точно знает, как быть счастливой и постоянно поддерживать это чувство. А, возможно, благодаря им. Голливудская актриса ведет здоровый образ жизни: правильно питается, занимается в зале, медитирует и старается полноценно высыпаться. "Моими слабинками являются сыр фета и оливки. А также я трачу много денег на туфли с высокими каблуками, так как хочу казаться выше". Важной для знаменитой актрисы является и жизненная справедливость: "Если я считаю, что где-то ее не хватило, то не боюсь высказать свои чувства, баланс справедливости должен быть восстановлен, на энергетическом уровне".