Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун открыли секреты своей молодости и стройности

Чтобы выглядеть безупречно, многие знаменитости прибегают к различным косметологическим и хирургическим процедурам. Однако 50-летняя Дженнифер Энистон и ее коллега 43-летняя Риз Уизерспун используют совсем другие методы, которые помогают им поддерживать форму. В прямом эфире Radio Times актрисы решили поделиться с поклонниками своими секретами.

Как передает The Daily Mail, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун с годами совсем не меняются. Это заметили не только их преданные поклонники, но и журналисты Radio Times. Поэтому звезды сериала "Утреннее шоу" стали гостями одной из программ, где в прямом эфире откровенно рассказали, как им удается не стареть и сохранять идеальную фигуру.

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Голливудские красавицы признались, что поддерживать себя в форме им помогают интервальные голодовки и регулярные занятия спортом. Но один раз в неделю Риз Уизерспун может есть все, что заблагорассудится, несмотря на количество калорий.

День обе актрисы начинают по-разному. Так, Дженнифер Энистон никогда не завтракает яичницей с беконом или сосисками. Обычно, звезда пропускает завтрак вопреки советам диетологов.

Я периодически голодаю, поэтому утром никакой еды. Я заметила большую разницу, когда не на протяжении 16 часов,

– отметила Дженнифер Энистон.

В то же время Риз Уизерспун не пропускает завтрака, однако делает его не калорийным. Актриса охотно выпивает зеленый сок и кофе, отказываясь от выпечки или же сэндвича.

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Относительно тренировок, то Риз Уизерспун любит начинать занятия спортом около 8 утра. Голливудская красавица призналась, что привыкла просыпаться очень рано, где-то в 5 часов. Такой рассказ коллеги удивил Дженнифер Энистон, ведь она любит долго спать и быстрее 9-ти не хочет вставать с кровати. Тренировки актрисы проводят чуть ли не ежедневно, оставляя всего один день без физических нагрузок.

В то же время диетолог Сьюзи Баррел рассказала, что интервальное голодание, которое используют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, подходит далеко не всем. В комментарии The Daily Mail она посоветовала несколько изменить систему питания при этой диете.

"Вместо того, чтобы ужинать в 8 часов и не есть до полудня следующего дня, следует поесть последний раз между 5 и 6 часами вечера, а завтракать в 9-10 утра. Так будет лучше для вашего метаболизма и вы сожжете больше калорий", – посоветовала эксперт.