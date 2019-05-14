Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку с Куком Марони: фото

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони. Звезда отпраздновала свою помолвку с любимым в Нью-Йорке.

Как известно, еще в начале февраля 2018 года Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс кольцо. На предложение выйти замуж актриса, которая славится своим строптивым характером и выходками, ответила согласием.

Читайте также: Экс-супруг Меган Маркл женился: первые фото с церемонии

В понедельник, 13 мая, пара решила отпраздновать помолвку. Для этого Дженнифер и Кук выбрали уютный район в нью-йоркском Манхэттене. Именно в тот день влюбленные официально объявили близким, что планируют свадьбу.

В эти выходные мы подняли тост за Джен и ее жениха,

– написали в Instagram стилисты актрисы, которые помогли ей создать изысканный образ.

Наряд Дженнифер Лоуренс напоминал предсвадебный. К гостям актриса вышла в вечернем светлом платье от бренда L.Wells. Образ звездной невесты дополнили туфли от Casadei, сумка от Roger Vivier и драгоценности от Fred Leighton.

О романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони в СМИ заговорили еще в июне 2018 года. С тех пор влюбленные часто попадали в объектив папарацци, демонстрируя нежные романтические отношения. Вероятно, искусствовед не сторонник показа своей личной жизни для общественности, потому роман с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность нравится Дженнифер Лоуренс, ведь в одном из интервью она призналась, что ее популярность была препятстствием на пути построения крепких отношений.



Дженнифер Лоуренс и Кук Мароні​ / People



Кто такая Дженнифер Лоуренс? Звезда кинофильмов "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Американская афера", "Как сумасшедший" и др. В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень — псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд "Золотой глобус".