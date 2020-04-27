Джиджи Хадид отпраздновала день рождения с Зейном Маликом: экс-возлюбленные снова вместе

Американская супермодель на днях отпраздновала свое 25-летие. Несмотря на карантин, Джиджи Хадид ограничила список гостей, однако на ее празднике нашлось место и для певца Зейна Малика. Звезда поделилась именинными кадрами с парнем, не скрывая ни восстановленный роман, ни своих чувств.

Одна из самых успешных моделей современности отпраздновала свой 25-й день рождения без шумной вечеринки и десятков приглашенных звездных коллег. На такое торжество повлияла эпидемия коронавируса, которая на неопределенный срок поставила на паузу все светские мероприятия. Однако, судя по кадрам, опубликованным на личной странице Джиджи Хадид в инстаграме, звезда осталась довольна такой атмосферой.

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На празднике модели было всего четверо гостей – младшая сестра Белла, мама Йоланда, подруга Ли МакКарти и бойфренд Зейн Малик, с которым Джиджи разорвала отношения в 2018 году после трехлетнего романа. В День влюбленных, 14 февраля, она подтвердила восстановление отношений, опубликовав фото любимого на одной из страниц в инстаграме. С тех пор звезды никак не афишировали свои чувства, поэтому в прессе задумывались над очередным расставанием. Однако новыми кадрами манекенщица опровергла любые сомнения.

Джиджи Хадид не стала скрывать, что отсутствие множества близких и друзей стало для нее настоящим разочарованием. Однако ее "карантинная" семья, с которой она изолировалась на ферме в Пенсильвании, сделала 25-летие незабываемым.

Я благодарна и счастлива, что моя семья и друзья – рядом и далеко, здоровые и безопасные. Хотя я скучаю по близким людям, знаю, что эти времена сделают нас еще больше благодарными за общее в будущем! Я никогда не забуду свой 25-й день рождения,

– написала модель.

На праздновании Джиджи Хадид были шарики, цветы, роскошный торт в форме пончика со свечами и даже корона. Именинница не сдерживала своего восторга от того, сколько сюрпризов подготовили для нее близкие. Кроме того, она поделилась коротким видео, на котором появилась с сестрой и бойфрендом Зейном Маликом. На кадрах поклонники могли разглядеть возлюбленного, ведь на предыдущих фото певец позировал только со спины.