"Джон Уик 3": сеть покоряет трейлер боевика с Киану Ривзом и зажигательной Холли Берри

Голливудский актер Киану Ривз триумфально возвращается на телеэкраны в образе Джона Уика. Это уже третий по счету фильм из серии боевиков Чада Стагельского.

В киноленте "Джон Уик 3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) авторы фильма покажут зрителям мир убийц. На главного героя, которого сыграл талантливый Киану Ривз, начнется настоящая охота. Джон Уик, нарушив кодекс тайной гильдии, стал одной из целей жестоких убийц. Способствовать охоте и будет высокая цена, назначенная за смерть главного героя.

Читайте также: Фильм "Стекло": сюжет и трейлер ожидаемого ленты января

Отметим, что в киноленте актер Киану Ривз выступил не только в роли актера, но и продюсера. Кроме этого, в захватывающем боевике зрители смогут увидеть Холли Берри, Джейсона Манцукаса, Анжелику Хьюстон и других актеров.



Холли Берри в фильме "Джон Уик 3" / Coming Soon

Сейчас в сети опубликовали трейлер к "Джон Уик 3". Премьера киноленты запланирована на 16 мая 2019 года.

Боевик "Джон Уик 3": смотреть видео трейлера