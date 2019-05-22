"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза

Редко третья часть франшизы превосходит своих предшественников, но "Джону Уику" это удалось, по крайней мере, в постановке боевых сцен.

"Джон Уик 3", без сомнения, самая зрелищная из всех частей. Здесь практически нет диалогов, а Киану Ривз говорит немножко больше фраз, чем "разговорчивый" Безумный Макс. Герой Ривза выражает себя и свои чувства в драках. Что он только не использует: несколько боевых стилей, широкий арсенал оружия, сборник русских народных сказок, животных, и все, что только можно представить.

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"Джон Уик 3": официальный кадр фильма

Третья часть истории облагораживает довольно тупой и дешевый жанр богатыми интерьерами и вниманием к дракам. Съемка не хаотичная, а плавная, много общих планов, без обрывочного монтажа, среди которого толком ничего не разглядеть. На фоне драк вместо адского рока звучит Вивальди. Какое необычное сочетание: изящество, как в балете, и жестокость, как на войне.

Как ни странно, за тихого и мрачного киллера невольно болеешь. Переживать не приходится, потому что понятно, что он перебьет хоть армию. Это интересный момент, потому что непросто вызвать положительную эмоцию к столь жестокому персонажу.



​"Джон Уик 3": официальный кадр фильма

Согласно сюжету, Джон Уик нарушил священный закон у ассасинов и теперь у него есть час на то, чтобы покинуть Нью Йорк. Понятно, что "профсоюз" от него открещивается и назначает огромное вознаграждение за его голову. Поэтому персонажу на пути к спасению приходится пробежаться по своим должникам или хорошим знакомым. В третьей части фильма мы видим тех же ключевых персонажей, к которым присоединяются Холли Берри и Марк Дакаскос.

Бытует мнение, что смотреть "Джон Уик 3" без просмотра предыдущих частей сложно. Но по сути своей сюжет не очень закрученный. Уик убил человека в месте, где нельзя убивать людей, и должен смириться с последствиями. "Последствия" – слово, которое звучит в фильме достаточно часто, чтобы понять, насколько важными в клане убийц являются правила. Против такой системы может пойти разве что Джон Уик.



​"Джон Уик 3": официальный кадр фильма

Фирменный тон франшизы сохранен, качество драк превзойдено, основу для четвертой части подготовили. "Джон Уик 3" оказался хорошим и стильным представителем жанра и увлечет всех любителей, независимо от того, видели ли они предыдущие части.

Детей на сеанс, конечно, брать нельзя (и не стоит). Рейтинг "Джон Уик 3" на IMDb – 8,3. Если боевик можно назвать искусством, то "Джон Уик" – его заслуженный и достойный представитель. Что ж, смотрим и ждем четвертую часть, которая, без сомнения, будет.

​"Джон Уик 3": смотреть трейлер фильма онлайн

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