Джулия Робертс вдохновилась легендарным образом героини из фильма "Красотка": стильные фото

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Джулия Робертс
Джулия Робертс / Getty Images

51-летняя Джулия Робертс, которую фанаты кино не называют никак иначе, как красоткой из-за ее культовой роли в фильме 1990 года, эффектно появилась на публике. Известная актриса посетила мероприятие Veuve Clicquot Polo Classic, на котором появилась в образе, похожем на легендарный "лук" своей героини из "Красотки".

На днях в мемориальном парке Уильяма Роджерса, что в Калифорнии, состоялся турнир по поло, на который пришла известная голливудская актриса Джулия Робертс. Что интересно, для спортивных соревнований звезда американского кино надела платье, которым напомнила фанатам своего творчества героиню из фильма "Красотка".

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На фанатов Джулии Робертс сразу же нахлынула волна ностальгии, однако не исключено, что сама актриса выбрала такой образ потому, что часто вспоминает свою героиню. Тем более, в марте следующего года культовый фильм, который принес ей мировую знаменитость и немало престижных наград, будет отмечать 30-летний юбилей.

Так, для турнира Veuve Clicquot Polo Classic 51-летняя Джулия Робертс надела комбинезон с культовым принтом polka dot. Однако на этот раз ее выбор пал на черный оттенок наряда с белым массивным горохом. Костюм отмечался небольшим V-образным декольте, а также белым поясом, который подчеркивал талию.

Стильный образ для спортивного события довершали массивные солнцезащитные очки, белые туфли со шнуровкой и бриллиантовые серьги.

Джулія Робертс
Джулия Робертс на турнире по поло и в фильме "Красотка" 1990 года​ / Фото MSN

Джулія Робертс
Джулия Робертс на турнире по поло​ / Getty Images

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Джулия Робертс Стиль и мода
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