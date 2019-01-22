Дзидзьо покинул киевскую клинику и анонсировал выпуск новых песен

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Нападение на Дзидзьо в Киеве: артиста выписали из больницы
Нападение на Дзидзьо в Киеве: артиста выписали из больницы / inlviv.in.ua

Украинский певец Дзидзьо после дерзкого нападения в Киеве наконец покинул клинику. Артист записал для поклонников щемящее видео и разместил его на своей странице в Instagram.

Почти месяц прошел с момента дерзкого нападения на певца Дзидзьо. Все это время артист находился в столичной клинике и не прекращал лечение даже на рождественско-новогодние праздники.

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Во вторник, 23 января, певец наконец покинул больницу. Дзидзьо записал щемящее видео, в котором поблагодарил медиков и поклонников, которые поддерживали его на протяжении всего лечения. Кроме этого, певец признался, что не бездельничал, а создал новые песни, которые вскоре представит меломанам.

"Хочу вам рассказать, что сегодня, во вторник, меня наконец выписывают из больницы. Всем подписчикам моим спасибо, потому что если бы не вы, все происходило бы намного печальнее. А так и Новый год, и другие праздники провел вместе с вами. Обнимаю вас, бегу на студию, потому что написал новые песни", – рассказал Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Что случилось с Дзидзьо?

Прямо посреди улицы 28 декабря на Дзидзьо напали неизвестные. Певец шел на анонсированное интервью, когда четверо злоумышленников набросились на него. Известного артиста сразу же госпитализировали в местный госпиталь. Врачи диагностировали у Дзидзьо разрыв барабанной перепонки левого уха.

Одним из нападавших был мужчина, который неоднократно угрожал Дзидзьо. По словам PR-менеджера Лилии Слесарь, к преступлению причастен Михаил Мишков. Именно этот мужчина заявлял, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мишков стремился получить документацию о доходах и свою долю денег.

Однако Михаил Мишков утверждает, что он является жертвой в этой ситуации, ведь его обманули и не выплатили деньги. Узнав о готовящемся эфире Дзидзьо, мужчина поехал в офис медиакомпании, где и поднялась потасовка.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины Нападение на Дзидзьо
Источник: 24 Канал
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