Его мама гордилась бы им, – друг принца Гарри прокомментировал сложение королевских обязанностей

После резонансного заявления о сложении своих королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл не исчезают с первых полос мировых СМИ. На днях их решение решил прокомментировать друг герцога Сассекского – игрок в поло Начо Фигерас.

Спортсмен согласился дать небольшое интервью ABC News, которое вошло в спецпроект "Гарри, Меган и корона", передает US Weekly. 42-летний Начо Фигерас признался, что недавно общался со своим другом и знает, насколько сложно принц Гарри переживает нападения хейтеров и общественное недовольство от его заявления. Однако, как утверждает он, герцог Сассекский просто пытается защитить свою жену и 8-месячного сына Арчи, поэтому покойная принцесса Диана могла бы гордиться им.

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"Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он мучается от того, что многие люди осуждают его. Он ведет себя как отец, пытается защитить своего детеныша и свою львицу любой ценой. Он стал невероятным человеком, мужчиной, которым гордилась бы его мать", – заявил Начо Фигерас.



Принц Гарри и Меган Маркл с Начо Фигерасом на церемонии награждения / Getty Images

Не обошел он и вопрос относительно друзей принца Гарри. Инсайдеры западных СМИ утверждают, что после королевской свадьбы с Меган Маркл он отказался от общения со всеми своими друзьями. Единственный, с кем поддерживает связь герцог Сассекский – его друг со школы Чарли ван Страубензи. Начо Фигерас не скрывал, что действительно принц Гарри удалился от всех, кого знал, поэтому многие из приятелей не восприняли это решение положительно. Но есть такие из круга его ближайшего общения, которые знают, что это все временно, пока у герцога не станет меньше личных проблем в жизни.

С Начо Фигерасом Гарри познакомился на благотворительных матчах. С тех пор спортсмен активно поддерживал британского принца и всегда положительно отзывался о нем и его избраннице Меган Маркл. После рождения Арчи Начо признался, что Гарри – замечательный и заботливый отец, поэтому мальчику повезло с родственниками.

Мы просто болтаем об отцовстве, и он знает, что делает. Он удивительный парень. Я на самом деле нахожу вдохновение в том, что он делает. Я люблю его, как хорошего друга, и очень рад за эту новую часть своей жизни,

– рассказывал ранее Начо Фигерас.

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?Накануне дня рождения Кейт Миддлтон герцоги Сассекские сделали неприятный сюрприз своим родственникам. 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что стремятся сложить свои полномочия в Букингемском дворце и жить на две страны. Такое решение вызвало оживленное обсуждение в СМИ и сети, а после длительных дискуссий королева Елизавета II все таки согласилась выполнить просьбу внука. Она публично заявила, что герцоги больше не будут получать материальную помощь из королевского фонда и не будут выполнять ее поручений. В то же время Ее Величество призналась, что понимает Гарри и Меган, ведь пара страдает от нападений СМИ и общественности.