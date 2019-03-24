Екатерина Кухар призналась, что она делает перед каждым выходом на сцену

Прима-балерина Национальной оперы Украины и звездный судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар решила рассказать поклонникам об обряде, который она всегда выполняет. Перед выходом на сцену знаменитость зажигает свечу, которая горит в течение всего ее выступления.

Каждая звезда имеет свои ритуалы, которые непременно сопровождают ее на протяжении всего творческого пути. Так, одни носят с собой специальные амулеты, другие – медитируют или молятся перед выступлениями, а кто-то проводит специальные обряды.

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В программе "Светская жизнь" прима-балерина Екатерина Кухар решила откровенно рассказать, каких ритуалов придерживается она. По словам звезды, каждый раз перед спектаклем она зажигает аромасвечу, которая наполняет комнату приятным запахом и является ее секретом восстановления.

Вода, огонь, воздух всегда меня восстанавливают. Именно поэтому первое, что я делаю, когда захожу в гримерку, зажигаю аромасвечи. Кроме приятного аромата, огонь очищает и эта свеча горит на протяжении всего спектакля,

– рассказала Екатерина Кухар.

Но это не единственный ритуал, в который верит прима-балерина. Она каждый раз выходит на сцену Национальной оперы с прикрепленной к наряду шпилькой. Екатерина Кухар убеждена, что именно это помогает ей избегать взглядов недоброжелателей.

"Я цепляю шпильку с внутренней стороны моей одежды и это помогает мне от злых взглядов", – добавила прима-балерина.