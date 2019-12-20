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Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото

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Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Национальной оперы довольно редко афиширует свою личную жизнь. Ее младшая дочь не привыкла к публичности и была всячески отстранена от лишних глаз. Однако в день Святого Николая Екатерина Кухар решила впервые познакомить своих поклонников с Настей.

На официальной странице Екатерины Кухар в инстаграме вчера, 19 декабря, появилась новая фотография, которая спровоцировала настоящий резонанс в сети. Балерина часто снимается в изысканных съемках вместе со своим мужем Александром Стояновым, в то время как не все дети звезды привыкли к свету софитов и вспышек камер.

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Накануне новогодних праздников 37-летняя мама решила с размахом провести дебютное знакомство широкой аудитории со своей младшей дочкой. Малышка вместе с мамой позировала для обложки декабрьского номера журнала "Отдохни". Звезда призналась, что девочка с нетерпением ждала свое первое публичнуе появление и тщательно готовилась к нему. Маленькая Настя похожа на свою маму, как две капли воды.

Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряд, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец покажут,
– рассказала Екатерина Кухар.

Ранее балерина рассказывала, что 5-летняя Настя настоящая "Папина дочка". Девочке легко удается уговаривать отца на свои прихоти и даже командовать им. Сам Александр ради маленькой принцессы готов на все. Настя с детства проявляет чрезвычайную пластичность и любовь к музыке.

Старший сын звездной четы 10-летний Тимур уже появлялся на обложке глянца вместе с родителями и неоднократно посещал светские мероприятия вместе с Екатериной Кухар. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети
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